Crece el pulso por el segundo cargo en el Concejo de Bogotá

La sesión plenaria en la cual se debía elegir al segundo cargo más importante del Concejo de Bogotá fue aplazada a última hora este jueves. Con esta decisión, por segunda vez se frustra la elección del primer vicepresidente del cabildo distrital.



La primera ocasión fue este miércoles, durante la instalación de la corporación para el próximo cuatrienio, en la cual se dio un fuerte debate y hubo cuestionamientos a Cambio Radical y al Centro Democrático.

El cargo del primer vicepresidente es el más importante en el Concejo, después del presidente, en el cual fue elegido el concejal Carlos Fernando Galán (Bogotá para la Gente), cuyo nombre fue postulado por el partido Verde, que por haber obtenido la mayor votación le correspondía presidir durante el primer año.



Este cargo es apetecido entre las bancadas porque quien sea elegido como vicepresidente es quien reemplaza al presidente en la faltas temporales.



Una fuente en el cabildo distrital le dijo a eltiempo.com que la sesión de este jueves fue "cancelada internamente sin más explicaciones que no hay mesa directiva completa”.



La decisión tomó por sorpresa a varios concejales como Rolando González, de Cambio Radical, quien le dijo a EL TIEMPO: “El presidente del Concejo es autónomo y puede tomar la decisión de si cita o no a sesiones. No obstante, con las cabezas que hoy componen la mesa directiva, que son presidente y segundo vicepresidente, se podía llevar a cabo la sesión y la convocatoria a la misma”.

González confirmó que, precisamente, esta tarde esa colectividad radicó ante la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) el documentó en el cual oficializa que “está en oposición constructiva al gobierno de Claudia López”.



Cabe recordar que esta colectividad se declaró en oposición aprovechando la polémica que se generó por una supuesta interferencia del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, en el proceso de elección de la mesa directiva del Concejo.



La elección del primer vicepresidente ha resultado más compleja incluso que la de Galán como presidente y que tuvo el apoyo de todas las bancadas. De hecho, alrededor del proceso de selección del vicepresidente se convirtió en un pulso entre varios partidos.



Así, según confirmó una fuente de esa corporación, la elección del primer vicepresidente quedó aplazada para este viernes a partir de las 6 de la tarde.



Y la elección de las mesas directivas de las comisiones se realizará el lunes 13 de enero, para cuando fue convocada la sesión con ese fin.

Este es el pulso en el Concejo

Después de la elección de Carlos Fernando Galán como presidente del Concejo de Bogotá, el pulso entre las bancadas ahora es por la primera vicepresidencia, establecida por el estatuto de la oposición y que funciona como garantía de equilibrio de poderes.



Para ese cargo, el segundo en importancia en el cabildo distrital, sonaron este miércoles varios nombres, pero finalmente los diferentes partidos políticos no se pusieron de acuerdo y la decisión se enredó, y quedó para este jueves en la tarde.



En medio de la jornada del miércoles, concejales como Andrés Forero (Centro Democrático) y Lucía Bastidas (Alianza Verde) señalaron al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, de estar interfiriendo en un proceso de elección que es potestad del cabildo distrital.



Sin embargo, concejales como Germán García Maya (liberal) y Nelson Cubides (conservador) defendieron la acción del funcionario como algo legítimo en ese tipo de escenarios políticos.



“Puedo dar fe de que quien ha convocado, como le corresponde, de nuestra parte las diferentes reuniones que ha habido para los temas de la coalición de gobierno del Concejo han sido las bancadas Verde y el Polo, no la administración ni el secretario de Gobierno”, aclaró la alcaldesa Claudia López.



En medio de esta situación, el partido Cambio Radical aprovechó y se declaró en ‘oposición constructiva’ para hacerse con la primera vicepresidencia, y así les ganó de primera mano a las otras fuerzas políticas que aspiraban al cargo. Ahí fue cuando esa elección se complicó.

Heidy Sánchez, concejal de la coalición Colombia Humana, Mais-UP, dijo en Twitter: “A esta hora se gesta triquiñuela por parte de Cambio Radical. Quieren declararse ‘mágicamente’ en oposición y de este modo asumir la primera vicepresidencia del Concejo de Bogotá”.

A esta hora se gesta triquiñuela por parte de Cambio Radical. Quieren declararse "mágicamente" en oposición y de este modo asumir la primera vicepresidencia del Concejo de Bogotá. — Heidy Sánchez 💛💚✊ (@Heidy_UP) January 2, 2020

Y el joven concejal Julián Rodríguez, de la Alianza Verde, se refirió a este tema señalando que también el Centro Democrático quiere “saltarse la ley y desconocer el estatuto de oposición”. “Dice que se deben omitir las ‘formalidades’ para que atrevidamente Cambio Radical abuse del estatuto y esté en la mesa directiva”, trinó en Twitter Rodríguez.

⚠️El Partido Centro Democrático, como de costumbre, quiere saltarse la ley y desconocer el contenido del Estatuto de Oposición. Dice que se deben omitir las "formalidades" para que atrevidamente Cambio Radical abuse del Estatuto y esté en la Mesa Directiva. Aquí explico 👇🏼 HILO! pic.twitter.com/wwMNfJTqhj — Julián Rodríguez Sastoque (@ElJuliSastoque) January 2, 2020

Durante la instalación del Concejo de Bogotá, además de la elección del presidente, también se realizó la del segundo vicepresidente. Esa dignidad recayó sobre el concejal Luis Carlos Leal (Alianza Verde), quien obtuvo 35 votos a favor.



BOGOTÁ

