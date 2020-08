‘No podemos descartar más cuarentenas’: Secretario de Salud de Bogotá

Desde mañana, un nuevo grupo de localidades de Bogotá vuelven a estar en cuarentena estricta, y si al final de los 14 días de aislamiento se logra bajar aún más el nivel de contagios con covid-19, es probable que el camino de la llamada nueva normalidad se despeje, pero si no, los cierres de zonas podrían seguir siendo una alternativa en el control de la propagación del virus.

En entrevista con EL TIEMPO, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, asegura que en ese eventual escenario no se puede descartar ninguna de las opciones, incluida la cuarentena estricta por localidades, que le ha quitado velocidad de transmisión al nuevo coronavirus. Y dice que en la ciudad no pueden estar 7 millones de personas al mismo tiempo en la calle.



A nivel epidemiológico, ¿qué debe pasar desde mañana en las siete localidades que entran en cuarentena?

Lo que debe pasar es que modifiquemos el índice de transmisibilidad. Podemos encontrar localidades donde el nivel de transmisión es bajito y tienen pocos casos, ese es el ideal; otras donde el nivel de transmisión es alto y tienen pocos casos. Hay una tercera opción, y es donde los pocos casos son acompañados de un nivel más importante de transmisibilidad. El problema más serio está en las que tienen un nivel de transmisión alto y un nivel de casos altos. Es con estos elementos que se toma la decisión de llegarles a más localidades. A otras como Usaquén, Teusaquillo y La Candelaria, que no se habían cerrado, les estamos sumando ahora unas que tienen un nivel de transmisión bastante alto, por eso volvemos a traer a este ejercicio a Antonio Nariño, Puente Aranda, Chapinero y Santa Fe.

Los cierres de localidades han dado resultados muy interesantes, el nivel de transmisibilidad ha bajado en la mayoría, pero no en todas. A partir del domingo queremos seguir cuidando el sistema sanitario.

La más crítica es Puente Aranda?



Encontramos situaciones complejas en varias de ellas, en Puente Aranda, por ejemplo, tenemos problemas, pero también tenemos en Antonio Nariño y no hemos logrado bajar como quisiéramos en Chapinero, por eso estas que ya habían sido objeto de cierre y lo vuelven a ser.



¿Qué resultados espera de esta otra fase del cierre por localidades?

Estamos tomando estas medidas tratando de afectar lo menos posible la economía, el empleo y la productividad de la ciudad, por eso tratamos de no ponerle la mano mucho a una sola. Estos cierres por localidades pretenden manejar un número de casos diarios no superior a 3.500. Por supuesto, con el incremento de los casos, uno puede pensar que hay que hacer cierres más grandes, pero creo que los cierres escalonados han dado unos resultados muy buenos. Esperemos que este cierre sea el último.

Se pueden presentar a futuro otras cuarentenas?

Por supuesto que sí, no podemos descartar ninguna de las medidas que nos han servido. En la medida que empiecen a bajar el número de casos global podemos decir ‘ya no vamos a hacer más cuarentenas, vamos a hacer otro tipo de estrategias’. Necesitamos que no estemos los 7,7 millones de habitantes a toda hora juntos en el espacio público. O sea, no vamos a llegar a la normalidad antes de la pandemia, tenemos que crear otras formas de que la ciudad produzca, tenga la capacidad de generar riqueza y empleo sin que estemos todos en la calle.



En cifras, ¿cómo logramos con esas rotaciones bajar los niveles de contagio en toda la ciudad?

En todas las localidades se ha logrado bajar la tasa de transmisibilidad; en unas más que en otras. Hay unas que tienen altas tasas porque son destinos de personas, como las del centro y Chapinero; otras porque son origen, como Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, y algunas son muy endogámicas, es decir, algunas personas salen y otras trabajan en la localidad, como es Kennedy. En cada una ya tenemos una situación distinta.



¿Kennedy dejó de ser preocupante?

Kennedy nunca deja de ser preocupante por el enorme tamaño que tiene y porque nos tomó mucha ventaja al haberse concentrado allí tantos de los fenómenos de transmisión, de contagio y de gravedad de pacientes hospitalizados. No podemos olvidar que tiene la central de abastos, que siempre ha sido un factor de riesgo, y por fortuna se ha venido controlando. No podemos decir que en Kennedy la situación este controlada. Tiene una población de 1,4 millones de personas y ese solo hecho, igual que Suba, que tiene más población, las constituye en faros que tenemos que mirar de manera muy detenida.

El Secretario Distrital de Salud Alejandro Gómez habló sobre la más reciente decisión para Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Qué se presenta en Barrios Unidos?

El nivel de transmisión no se ha logrado controlar como quisiéramos. No vamos a continuar para no prolongar la cuarentena durante todo un mes, porque necesitamos dejar que la gente pueda tener otras actividades, pero si notamos a la vuelta de una semana que se tienen que tomar medidas diferentes, pues, por supuesto que las tomaremos.



¿Qué les dice a los inconformes?

A todos nos corresponde hacer un poco de sacrificio, toda la ciudad ha hecho esfuerzos enormes. La localidad de Kennedy ha sido sometida no a una sino tres veces a cuarentenas intensas. Las personas que vivimos en Barrios Unidos, Teusaquillo y Usaquén, que no han tenido afortunadamente los niveles de otras localidades, pero que aportan a la cantidad de personas en movimiento, tenemos que ser solidarios con el resto. Esto lo hacemos entre todos.

