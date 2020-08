Restaurantes le piden al Presidente poder  abrir  en todo el país

La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) , gremio oficial del sector de restaurantes, cafeterías, pastelerías y panaderías en Colombia, realizó una rueda de prensa en donde anuncia, a través de una carta, que le piden al presidente Iván Duque, la posibilidad de abrir todos los restaurantes a partir del 1 de septiembre del año 2020.

En cuanto a la estrategia de Cielos Abiertos que la alcaldesa Claudia López ha recomendado para Bogotá dicen que la situación trágica de los restaurantes ya ha llegado a su límite, que estos negocios llevan seis meses sin facturar y que esta estrategia no resulta rentable porque no les garantiza una cantidad de clientes que les permita ser rentables.

Tampoco es una solución que abran algunos pocos restaurantes porque todos los negocios en su conjunto son los que permiten que se mueva el empleo en la ciudad. Además dicen que deben prever factores como el clima, que en la ciudad es cambiante, para que esto sea exitoso.

Guillermo Henrique Gómez París, Presidente Ejecutivo Nacional de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) dijo queconsidera que Bogotá a Cielo Abierto es una gran apuesta de activación de urbanismo táctico, que va a ser de mucho beneficio para Bogotá. Agradece que hayan pensado en restaurantes para que ser los primeros en abrir pero advierte que pero que eso solo los ayuda " si se da una verdadera reapertura de restaurantes; es decir, que permitan la reapertura de establecimientos gastronómicos (franquicias, cadenas, grupos, restaurantes, cafeterías, panaderías, pastelerías, heladerías) con servicio a la mesa dentro del establecimientos con cumplimiento de protocolos de bioseguridad, de tal manera que el uso de espacio público sea compensatorio del aforo que se pierde por el distanciamiento social al interior de los establecimientos".



Agregó que de lo contrario, se está imponiendo una discriminación en contra de establecimientos que, a pesar de cumplir con protocolos de bioseguridad, por el simple hecho de no quedar frente a una de las calles que piensa cerrar el Distrito, no puede abrir. Mientras la gran cantidad que hay de informalidad, opera sin cumplimiento de protocolos de bioseguridad ni control alguno, y ahi si no hay riesgo de contagio.

