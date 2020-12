'En Bogotá no se ha cerrado ninguna UCI por falta de medicamentos'

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, afirmó que la ciudad está pasando por el segundo pico de la pandemia, y aclaró que hay los medicamentos y camas de cuidados intensivos (UCI) suficientes para superarlo. “En Bogotá no se ha cerrado una cama por falta de medicamentos. Esta semana empiezan a llegar los recursos que hemos encontrado en el mercado, como la bexametasona. Estamos abasteciéndonos con medicamentos de primera y segunda línea".

Agregó el funcionario que aunque no se niega que en el mundo entero la pandemia ha minado la existencia de algunos medicamentos en Bogotá ninguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ha dejado de atender a los pacientes que requieren de este tipo de atención. “Es un hecho que cuando miramos la gráfica de pacientes positivos estamos en una segunda ola, que esperábamos para la segunda semana de diciembre, pero debido a la falta de autocuidado se corrió”, reiteró Gómez. Añadió que la capital pasó de de 900 a 2.500 pacientes positivos para Coronavirus por día.

En este momento, dijo el directivo, en Bogotá hay 420 camas UCI disponibles. "Eso no quiere decir que gastemos este cupo. Seguimos en alerta naranja hospitalaria".

Guillermo Ortiz, médico y director de cuidados intensivos del Hospital Santa Clara expresó que: “hay tres aspectos fundamentales, la edad, la gravedad de la enfermedad y la comorbilidad”. Los pacientes con estas características se están cuidando más, por lo que hemos notado que ahora entran pacientes más jóvenes, que entre otras cosas se informan más sobre sus síntomas”.

Pilar Rodríguez, anestesióloga de la clínica del Country entregó un parte de tranquilidad. “El stock de medicamentos es suficiente, adecuado y pertinente para los pacientes UCI”.



"Se están haciendo esfuerzos, junto con el Ministerio de Salud, para traer medicamentos de México y Chile. Desde el punto de vista de Bogotá montamos unas compras unificadas que empiezan a llegar hoy mismo. Por fortuna estamos abastecidos con medicamentos de primera, segunda y tercera línea. Y estaremos así hasta mediados de enero". reiteró Gómez.

Y dijo que la evolución de la pandemia depende de respetar las medidas de autocuidado y el respeto por la normatividad vigente, además de ir de la mano de la vacunación.



Con respecto a esto último, el secretario expresó que "Bogotá ha llevado la peor parte de la pandemia, por eso debería ser posible que llegue un 30 por ciento de esa vacunación a la ciudad (que son la cantidad de pacientes que la requerirían en la peor situación), aunque no llegarán todas juntas".



Destacó, también, que aunque hay un afán inminente por adquirirlas, el Distrito y el Ministerio deben ser prudentes porque "la mayoría de vacunas requieren dos dosis, que deben ser de la misma empresa farmacéutica".





Por otro lado, ante el miedo por la nueva cepa de coronavirus que se evidenció en Europa, dijo que "probablemente ya esté en América Latina, Colombia y seguramente Bogotá. Porque todos los vuelos en el mundo ya están abiertos".



No obstante, aunque no se ha confirmado su llegada, "estamos trabajando como si lo tuviéramos en Colombia. Lo que requiere una preparación diferente, dado que los virus mutan y ocasionan otros escenarios", afirmó

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com