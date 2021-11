El cuarto pico de contagio de covid-19 ya comenzó en Bogotá

La posibilidad de un cuarto pico de contagio de covid-19 empieza a concretarse en Bogotá. Después del largo tercer incremento, en el que en el momento más crítico se llegó a tener 86.566 casos activos –como sucedió el 22 de junio pasado, y luego empezó a descender hasta niveles de entre 1.500 y 1.600, como hace unas semanas–, la capital del país de nuevo está mostrando un aumento en infectados.

(Le puede interesar: Así Bogotá busca llegar al 90 % con primeras dosis contra el covid)



Según la página web Saludata, donde se registran todos los datos de la pandemia en la ciudad, el 18 de noviembre, la última fecha de corte, se presentaron 267 casos confirmados y 2.665 activos del nuevo coronavirus (para una tasa de 34,4 por 100.000 habitantes).



A la vez, la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) llega al 66,9 por ciento –cuando había bajado a alrededor del 63 %–, y las exclusivas para covid pasaron de 43 a 48,4 por ciento. Y los casos de fallecidos, que precisamente es lo que quieren evitar las autoridades sanitarias, después de tener algunos días con un solo hecho, ahora oscilan entre 3 y 4.



Si bien el aumento del contagio aún es relativamente leve, no se puede desconocer que dicho ascenso empieza a activar las alarmas de la Secretaría de Salud y de los expertos. Más aún cuando otras ciudades del mundo, incluso con altas coberturas de vacunación, están enfrentando nuevos brotes.



(¡Ojo! Secretaría de Salud inicia vacunación de niños en colegios de Bogotá)

“Lo veníamos sospechando, veníamos pensando que lo tendríamos también en Bogotá para el mes de noviembre; parece que se ha demorado un poco, pero igual vamos a tener un incremento de pacientes positivos para el mes de diciembre”, asegura el secretario de Salud, Alejandro Gómez.



Aunque el funcionario destaca que los niveles de vacunación y las medidas de autocuidado (uso del tapabocas, lavados de manos y ventilación de los recintos cerrados) le han bajado velocidad al contagio y harán que el pico no sea tan fuerte, señala que Bogotá no puede ser ajena a los fenómenos que se están viendo en otras zonas del mundo.



Los aumentos tanto de contagios como de ocupación UCI se presentan en medio de la apertura total de actividades, la flexibilización de medidas de control y prevención, como la autorización de aforos del ciento por ciento para eventos culturales y deportivos masivos, restaurantes, bares y gastrobares, entre otros, y la realización de día sin IVA (precisamente, ayer se realizó el segundo en el país).



(Foto del carnet de vacunación no será válida en Bogotá)

Veníamos pensando que lo tendríamos también en Bogotá para noviembre; parece que se ha demorado un poco, pero igual vamos a tener un incremento de pacientes positivos para diciembre. FACEBOOK

TWITTER

“En vista de la flexibilización de las medidas de control y prevención (...), se observa un lento pero progresivo incremento de contagiados y muertes, bajo la calificación contextual de alerta amarilla”, advierte César Burgos, expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.



Pero lo que más preocupa a los especialistas es que el incremento de los casos de contagio se está presentando ad portas de la temporada de más celebraciones en el año, como es el mes de diciembre, con lo que desde ya se vaticina que dicho pico puede presentarse durante y después de las fiestas decembrinas.



Así lo piensa Ricardo Navarro, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, quien considera que “van a seguir aumentando los casos”. No obstante, advierte que en la medida en que los adultos y los niños se vacunen, este nuevo incremento no será con las cifras que ya tuvo la capital del país el año pasado y este. Navarro cree que además de las vacunas, las instituciones y asociaciones de salud y educación y los medios han contribuido a que Bogotá tenga los registros actuales, que en todo caso empiezan a preocupar.

En la medida en que la gente se vacune y los niños se vacunen, las cifras no van a ser como las que ya tuvimos. FACEBOOK

TWITTER

Y si bien los expertos esperan que el nuevo pico sea menos fuerte que los anteriores, también señalan que esto no debe ser motivo para bajar la guardia con las medidas de autocuidado ni con la vacunación. Según César Burgos, la inmunización contra el covid-19 se debe intensificar en los sectores no vacunados, como las personas que por desinformación o convicciones religiosas, filosóficas y culturales no han acudido a los lugares de aplicación de biológicos establecidos.



“Dado que estudios epidemiológicos comprueban que las personas con esquemas de vacunación completos (aún sin refuerzos) son menos contagiosas que las no vacunadas, además de que los vacunados eliminan el virus de manera más rápida, se debe insistir en la responsabilidad social como la justificación plena para vacunarse”, sostiene.



En este mismo sentido se pronuncia el secretario de Salud, para quien la vacunación es el eje fundamental para manejar la pandemia y prevenir la congestión del sistema hospitalario.



“Los niveles de vacunación disminuyen la posibilidad de contagio, no en un ciento por ciento, pero indudablemente disminuye las posibilidades de contagio aproximadamente en un 60 por ciento. Y la mayor promesa es que disminuyen los casos graves”, afirma Gómez, quien añade que si tenemos buenos niveles de vacunación, el cuarto pico será con personas positivas, asintomáticas o con sintomatología leve.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

EN TWITTER: @guirei24