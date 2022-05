Si bien Bogotá tiene buenos resultados en la vacunación contra el covid-19, lo que les permite a las personas no usar tapabocas, incluso en espacios cerrados, la inmunización no avanza de la misma manera en los niños y niñas entre 3 y 11 años de edad.



Las cifras de cobertura son dicientes: mientras en los mayores de 12 años se llega a 109 por ciento con primera dosis y 98 por ciento con segunda, en la población infantil apenas se alcanza a 75 por ciento en el primer caso y 52 por ciento en el segundo. Pero, además, en los últimos meses hay un estancamiento en ambos grupos de la población.



En entrevista con EL TIEMPO, Alejandro Gómez, secretario distrital de Salud, habla de cómo va la vacunación contra el mortal virus en la ciudad y señala que hay que hacer un esfuerzo mayor en los niños y niñas, donde aún hay 200.000 sin primera dosis, lo que, sin lugar a dudas, es un riesgo para esas familias.

Alejandro Gómez, secretario de Salud. Foto: Archivo particular

¿Cómo va la vacunación contra el covid en Bogotá?



Tenemos buenas noticias de la situación del covid en Bogotá. Ha venido disminuyendo el número de pacientes positivos; la ocupación de las unidades hospitalarias, tanto de hospitalización general como de cuidados intensivos, y esto se ha logrado por los extraordinarios niveles de vacunación.



En la población adulta, la población mayor de 12 años, se han aplicado 6’597.899 primeras dosis y 5’896.000 segundas dosis, para un nivel de cobertura útil. El primer refuerzo tiene un nivel de aplicación de 2’595.000, y el segundo, o cuarta dosis, va en 32.000 dosis. Esto es una cobertura supremamente buena, lo que nos permite estar sin uso de tapabocas.



La otra gran noticia es que los niños y niñas del sector educativo tampoco están obligados a usar tapabocas en sus salones de clase. En esta población, entre los 3 y los 11 años, sí tenemos más trabajo que hacer. Si bien los niveles de vacunación de las personas adultas están por encima del 98 por ciento, los de niños y niñas apenas están en primeras dosis en el orden del 75 por ciento, y en segunda, en 52 por ciento.



Entramos en un estancamiento en la vacunación en adultos y niños, ¿por qué?

​

Este proceso de vacunación se comporta un poco por oleadas. Las personas más interesadas se vacunan de primeras. Los que se van quedando rezagados son familias o personas que tienen una percepción distinta del riesgo. De ahí la importancia de motivar a las familias. Los niños y niñas requieren que estén acompañados de su padre o madre o cuidador, o que tengamos un permiso debidamente suscrito. Por eso, la invitación es a ponerse al día porque en ellos también es importantísima la vacunación.



¿Allí aún hay una gran población por vacunar y tenemos riesgo?

​

En esa población de niños y niñas entre los 3 y los 11 años, y es donde tendríamos que hacer mayor esfuerzo. Que hayamos puesto unas vacunas primeras pero que todavía nos falte la segunda dosis quiere decir que el trabajo no está hecho completamente. Que nos falten algo más de 200.000 niños y niñas por vacunar con la primera dosis implica un riesgo al que están expuestos esos niños y niñas e, incluso, sus familias, porque pueden volverse portadores del virus. Necesitamos lograr los esquemas completos. Esta semana estamos realizando 22 jornadas de vacunación en colegios públicos y privados, y estamos invitando a esas familias que por cualquier razón o no han empezado o no han completado sus esquemas.



Si sumamos los adultos y niños de 3 a 11 años, ¿en qué porcentaje estamos? ¿Tenemos inmunidad de rebaño?

​

Es muy importante que la ciudadanía sepa que en el caso de vacunación por covid nunca tendremos inmunidad de rebaño. Una inmunidad de rebaño significa que el virus no está circulando, y esta vacuna contra el covid que ha salvado millones de vidas nunca promete que va a evitar la circulación del virus, lo que dice es que no va a haber enfermedad grave. Yo mismo, después de haber sido vacunado, sufrí un contagio por ómicron, pero el cuadro fue absolutamente leve, por eso la ventaja de estar vacunado.

Bogotá está en este momento tomando toda la población que puede ser vacunable, en un 75 o 76 por ciento de vacunación, por lo que nos falta todavía la población infantil, pero vamos bien, y el mejor indicador de que la cobertura está siendo adecuada es el número de pacientes positivos que estamos teniendo diariamente. Hoy, las ocupaciones de UCI por covid están bastante por debajo. De ese 60, 70 u 80 por ciento que tuvimos en algún momento, hoy escasamente llegamos al 48 o 50 por ciento, lo que es, insisto, la mejor prueba de que la vacunación va muy bien.



¿Quiénes pueden vacunarse con cuarta dosis contra el covid?

​

A partir de la semana pasada, el Ministerio de Salud dio a conocer la decisión de que podíamos poner cuarta dosis o un segundo refuerzo a todas las personas mayores de 50 años que hubieran tenido su primer refuerzo hace cuatro meses o más. Las personas de cualquier edad con enfermedades debilitantes, como cáncer, con trasplante renal o de corazón, etcétera, o que tuvieran lupus eritematoso u otras de estas enfermedades, lo pueden hacer desde hace un mes. Pero desde la semana pasada se amplió a toda la población mayor de 50 años. Pueden asistir a cualquiera de los puntos de vacunación que tenemos en hospitales o en centros comerciales. En nuestra página, www.saludcapital.gov.co, cada 24 horas actualizamos los puntos.



¿Qué tipo de biológico están utilizando para cuarta dosis?

​

Tenemos todos los biológicos para iniciar o completar esquemas, pero para cuarta dosis o segundo refuerzo estamos aplicando exclusivamente vacunas de las marcas Pfizer y Moderna, que se han hecho a partir del RNA. Son vacunas completamente seguras, que generan una cantidad de defensas estupenda. La noticia es que contamos con suficientes dosis para todas las personas mayores de 50 años.



Tenemos un pico respiratorio, ¿qué tan fuerte es?

​

El clima ha generado una ola de infección respiratoria aguda en niñas y niños muy importante. No se trata de covid-19, pero sí tenemos muchísimos síndromes gripales producidos por otros virus que atacan el sistema respiratorio. No obstante que ya no será obligatorio el tapabocas en los espacios educativos, recomendamos que se continúe usando en aquellas niñas y niños que tienen síndrome gripal porque si no, estaríamos contribuyendo a que se infecte el resto de compañeritos y compañeritas.



GUILLERMO REINOSO

EDITOR DE BOGOTÁ

@guirei24

