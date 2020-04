Desde hoy, multas para quienes incumplan con ‘pico y género’ en Bogotá

Entre críticas y aplausos, el ‘pico y género’ decretado por la alcaldesa Claudia López, con el que se busca reducir al máximo la población que circula en las calles de Bogotá, entrará en vigencia hoy de manera obligatoria y quienes incumplan la medida se exponen a fuertes sanciones económicas.



Desde el Jueves Santo la restricción, que en principio irá hasta la medianoche del 26 de abril, comenzó con un proceso de sensibilización.

El ‘pico y género’ quedó en firme con el Decreto 106 del 08 de abril, que, en resumen, determina que en los días con fecha par solo podrán circular las mujeres, mientras que en los impares solo podrán hacerlo los hombres.



La norma también incluye a las personas transgénero, e indica que podrán transitar de acuerdo con su identidad de género.



Es importante resaltar que el decreto tiene en cuenta las 37 excepciones que contempla la norma emitida por el Gobierno Nacional para la cuarentena, es decir, a las personas que se encuentren exentas por el decreto nacional no les aplicará la medida de ‘pico y género’ impuesta en Bogotá.



Así, para actividades como mercar o comprar medicamentos en droguerías sí aplicará la restricción por sexo. Los dueños de mascotas, por su parte, podrán seguir saliendo con su animal de compañía por máximo 20 minutos y solo lo deben hacer en el entorno cercano al domicilio.



Sin embargo, algunos servicios tendrán otro tipo de medidas. Los taxistas, por ejemplo, quienes están exentos del ‘pico y género’ y pueden circular, tendrán que llevar un registro de cada uno de sus usuarios, esta lista debe incluir nombre, sitio en donde fue recogido el pasajero, lugar de destino y teléfono de contacto.



En caso de que las autoridades sorprendan a algún ciudadano incumpliendo esta medida le podrán aplicar una multa hasta de 936.323 pesos. Sin embargo, este control no se hará con la cédula, pues el Distrito aseguró que la identidad de género de la persona “no necesariamente debe corresponder al nombre o sexo que aparecen en el documento”. Además, esto evitará que haya contacto directo entre autoridades y ciudadanos.



La polémica

Aunque para muchos López tomó la decisión correcta buscando el cumplimiento de la cuarentena, varias organizaciones y líderes defensores de la comunidad LGTBI criticaron la restricción y exigieron que se levante, pues, según ellos, es una forma de discriminación que pone en riesgo la vida y la integridad de las personas transgénero y las no binarias –que no se identifican con el género masculino o femenino–.



La Red Comunitaria Trans afirmó en un comunicado que “la separación por sexo en tiempos de covid-19 pone en peligro nuestra vida y seguridad. La violencia y la transfobia se dispararán ya que la Policía aún no entiende que las mujeres trans somos mujeres, que los hombres trans son hombres y que hay experiencias identitarias que se escapan del binario”.

La discusión en sí no es por la medida de aislamiento, pues todas las organizaciones han reconocido la necesidad de este tipo de restricciones para garantizar que no aumente el número de contagios, lo que reclaman es que el ‘pico y género’ puede abrir la puerta a abusos y discriminación por parte de la policía.



La crítica no paró ahí. Varias personas transgénero de Bogotá expusieron sus testimonios de abuso policial bajo la etiqueta #MisDerechosNoEstánEnCuarentena’, a lo que el Distrito respondió asegurando que tomará todas las medidas para garantizar que estos hechos no sucedan.

Por su parte, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, afirmó a través de su cuenta de Twitter que la Policía Metropolitana “será respetuosa y garante de la identidad de género”.



Hay que decir que el ‘pico y género’ no solo se ha implementado en Bogotá. En Perú, el Gobierno Nacional había decretado una restricción similar para evitar aglomeraciones; sin embargo, en este país se generó la misma discusión que hay hoy en la capital colombiana e incluso hubo denuncias de abusos por parte de algunos uniformados. Por esta razón el gobierno peruano tuvo que levantar la medida y aplicar otro tipo de restricciones.



En Bogotá, a pesar de la polémica, la alcaldía de Claudia López sigue en firme con la restricción de ‘pico y género’, pues las autoridades insistieron en que se va a garantizar que nadie sea vulnerado ni violentado por su identidad sexual, por esta razón el Distrito habilitó todos los canales de atención a denuncias para la población LGTBI.



El primer recurso es a través de la página web www.sdp.gov.co, en el botón ‘Denuncie aquí. Sector LGBTI’, en donde podrán hacer registro, control y seguimiento de una denuncia. También podrán hacerlo enviando un correo a casa.refugio@gobiernobogota.gov.co.



Además, la capital colombiana tiene una Línea Diversa: 310 8644214, en donde las personas de la comunidad podrán recibir atención psicosocial y orientación jurídica.

Es importante mencionar que la Línea Púrpura, habilitada para brindar atención psicosocial y jurídica a las mujeres, no tiene distinción por orientación sexual, y sobra aclarar que las mujeres trans también son atendidas.

