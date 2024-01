Minsalud dijo que Bogotá se negó a recibir más vacunas contra el covid-19 para niños

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reaccionó al llamado que hizo el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, el 12 de enero de 2024, cuando dijo que en la capital de la República solo quedaban 27 dosis de vacunas contra el covid-19 para niños. Según el ministro, lo que dijo el secretario no obedece a la realidad, pues el distrito no quiso recibirle al Gobierno nacional todas las 135.000 vacunas que le ofreció. También dijo que, de las que recibió, solo utilizaron el 17%

“La Secretaría de Salud del Distrito no nos recibió el año pasado las vacunas pediátricas, dijo que no quería recibir más, tenía disponible 133.000 vacunas, no recibió 80.000 y de esas utilizó solamente el 17%”, advirtió el ministro Jaramillo en una rueda de prensa el 16 de enero.

Sin embargo, la entidad distrital explicó que no recibió todas las vacunas que le ofreció el Ministerio de Salud, porque "la gente no se quería vacunar”. Eso sí, lo claro es que el funcionario pidió trabajar de manera conjunta con el Gobierno Nacional.

Hay que recordar que el secretario Bermont, el 12 de enero, alertó a la ciudadanía y al Ministerio de Salud de que mientras había aproximadamente 250 mil niños que no han completado su esquema de vacunación, solo había 27 dosis en toda la ciudad.

Haciendo oído a este llamado, el ministro Jaramillo anunció que desde el 9 de febrero de 2024 se podrán inocular a los menores de seis meses de edad con vacunas de Sinovac y que hay vacunas de Moderna que están esperando aprobación del Invima para que entren a circular en Colombia y que hay unas dosis que están listas para llegar de Brasil.

Sobre la disponibilidad de vacunas en el país, el ministro reiteró que sí las hay y que hay es que motivar a la población para que se inocule: “Nosotros hemos insistido que las vacunas están disponibles y que se motive la vacunación para esos casos que aunque son pocos de contagios es importante porque la muerte de cualquier colombiano es importante”.

