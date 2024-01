Covid-19: secretario de Salud de Bogotá dice que no hay vacunas para niños

Luego de conocerse que las Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) y los casos de covid han venido en aumento, se encendieron las alarmas debido a que según las declaraciones del secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, no hay vacunas para menores de edad.



Bermont alertó que la ciudad cuenta con solo 27 dosis disponibles, situación que preocupa bastante porque son aproximadamente 250.000 niños los que aún no han completado su esquema de vacunación.



Por eso, desde la Secretaría Distrital de Salud, se le hizo un llamado al Ministerio de Salud para solventar la situación.



“No tenemos vacuna para covid para niños. Hacemos un llamado al Ministerio para que nos diga qué se está planteando, cuál es la prospección de tener vacunas para niños, pero en este momento solo tenemos 27”, dijo el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont.

Actualmente, Bogotá cuenta con más de 80.000 vacunas contra el covid para la población adulta, sin embargo, la entidad indicó que esta cantidad sigue siendo insuficiente e hizo un llamado a la ciudadanía a completar su esquema de vacunación. Y, contra la influenza, la capital cuanta con 62.000 dosis.



Cabe mencionar que, durante la primera semana de enero del 2024 se ha habido un aumento del 23 % en los casos de covid en Bogotá en comparación con la última semana de diciembre de 2023.



No obstante, Germont desmintió que las camas UCI para personas contagiadas con coronavirus, se estén escaseando. A la fecha, solo hay 48 camas de cuidados intensivos ocupadas por el virus.



"No tenemos una alerta, no tenemos una alarma en este momento”, aseguró Bermont; y dijo que, era importante que se mantuviera el cuidado hacia las poblaciones más vulnerables y susceptibles a desarrollar una enfermedad grave como adultos mayores y niños menores de 5 años.

REDACCIÓN BOGOTÁ