¡Ojo a los cortes de luz y de agua este jueves 20 de agosto en Bogotá!

Este jueves 20 de agosto en Bogotá habrá varios cortes de los servicios de agua y luz programados por las empresas Acueducto de Bogotá y Enel-Codensa, respectivamente, para trabajos de mantenimiento.



Revise en el siguiente listado si su barrio está entre los que tendrán suspensión temporal de los servicios:

Cortes de agua

Usaquén



Bosque de Pinos: De la calle 160 a la calle 162A, entre carrera 3 Bis Este a la carrera 5B - Desde las 10 a.m. (24 horas)





Rafael Uribe Uribe



Granjas de Santa Sofia, Colinas, Resurrección, San Luis y Pijaos: De la calle 32 Sur a la calle 40 Sur, entre avenida carrera 10 a la carrera 17 - Desde las 8 a.m. (24 horas)





Kennedy



Nuevo Techo, Villa Alsacia, Bavaria, Castilla, Lagos de Castilla, Monterrey, Valladolid, El Vergel Oriental, El Vergel Occidental, Parque Industrial Villa Alsacia, urbanización Parques de Castilla y Oasis de Castilla: De la calle 8 a la avenida calle 12, entre avenida Boyacá a la avenida Ciudad de Cali - Desde las 8 a.m. (24 horas)

Cortes de luz

Chapinero



Chicó Norte III: De la calle 94 a la calle 96, entre carrera 19 a la carrera 22 - Desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m.



Los Rosales: De la calle 82 a la calle 84, entre carrera 0 a la carrera 2 - Desde las 8 a.m. hasta las 2:30 p.m.





Usaquén:



Santa Bárbara Occidental: De la calle 115 a la calle 123, entre carrera 18 a la carrera 23 - Desde las 9 a.m. hasta las 4 p.m.





Suba:



Casa Blanca: De la calle 212 a la calle 214, entre carrera 92 a la carrera 94 - Desde las 8 a.m. hasta las 4:30 p.m.



Conejera: Vía Guaymaral - Gimnasio Británico - Desde las 8 a.m. hasta las 4:30 p.m.



Portales del Norte: De la carrera 61 a la carrera 63, entre calle 164 a la calle 166- Desde las 8:30 a.m. hasta las 4 p.m.



Puerta del Sol: De la calle 139 a la calle 141, entre carrera 111 a la carrera 113 - Desde las 8 a.m. hasta las 4:30 p.m.







Barrios Unidos



La Libertad: De la calle 75 a la calle 77, entre carrera 60 a la carrera 62 - Desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m.





Engativá



Bosque Popular: De la calle 63 a la calle 65, entre carrera 67 a la carrera 70 - Desde las 7:30 a.m. hasta la 1 p.m.



La Estrada: De la carrera 68 a la carrera 70, entre calle 64 a la calle 66- Desde las 2 p.m. hasta las 5:30 p.m.



París Gaitán: De la carrera 82 a la carrera 84, entre calle 82 a la calle 84- Desde las 7:30 a.m. hasta las 3 p.m.





Fontibón:



La Cabaña Fontibón: De la calle 21 a la calle 23, entre carrera 103 a la carrera 105 - Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.





Puente Aranda:



Comuneros: De la carrera 35 a la carrera 37, entre calle 4 a la calle 6- Desde las 1:30 p.m. hasta las 5:30 p.m.



La Camelia: De la carrera 45 a la carrera 47, entre calle 0 a la calle 2- Desde la 1 p.m. hasta las 5:30 p.m.



Pensilvania: De la carrera 30 a la carrera 32, entre calle 7 a la calle 9 Desde las 8 a.m. hasta las 5:30 p.m.



San Eusebio: De la carrera 51 a la carrera 53, entre calle 19 sur a la calle 23 sur - Desde las 7 a.m. hasta las 12 p.m.





Kennedy



Ciudad Kennedy Oriental: De la carrera 72 a la carrera 74, entre calle 25 sur a la calle 36 sur- Desde las 7: 30 a.m. hasta las 5:30 p.m.



Dindalito 1: De la calle 41 sur a la calle 43 sur, entre carrera 86 a la carrera 88 - Desde las 8 a.m. hasta las 5:30 p.m.



El Jazmín: De la carrera 96 a la carrera 98, entre calle 41 sur a la calle 43 sur- Desde las 8: 30 a.m. hasta las 5:30 p.m.







Bosa



Bosa: De la calle 58 sur a la calle 61 sur, entre carrera 78 a la carrera 80 - Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.



Jorge Uribe Botero: De la carrera 84 a la carrera 86, entre calle 53 sur a la calle 54 sur- Desde las 8 a.m. hasta las 5:30 p.m.





San Cristóbal:



Santa Ana Sur: De la calle 8 sur a la calle 11 sur, entre carrera 4 a la carrera 7 - Desde las 8 a.m. hasta las 5:30 p.m.





Ciudad Bolívar



Arborizadora Alta: De la carrera 39 a la carrera 45, entre calle 67 sur a la calle 71 sur- Desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m.





Usme



Alfonso López: De la carrera 4 este a la carrera 6 este, entre calle 99 sur a la calle 101 sur- Desde las 7 a.m. hasta las 6 p.m.



Chuniza: De la calle 90 sur a la calle 92 sur, entre carrera 0 este a la carrera 2 este - Desde las 7 a.m. hasta las 6 p.m.



Usme: Vereda Nueva Granada - Desde las a.m. hasta las 6 p.m.

