Estos son los cortes de luz y agua en Bogotá para este 13 de julio

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Codensa, empresa encargada de la energía en la ciudad, anunciaron una nueva jornada de cortes del servicio en la capital.



Según el Acueducto, los cortes de este martes 13 de julio obedecen a “obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad”.



Mientras que los cortes del servicio de energía, según Codensa, se programan para reducir fallas en el suministro.



Para que pueda programar sus actividades y evitar mayores inconvenientes, estos son los cortes de luz y agua programados para este 13 de julio en Bogotá.

Cortes de agua para este martes

San Cristóbal

-Barrios: Moralba, Quindío, Puente Colorado, El Pinar, Altamira, Nueva Gloria, Santa Rita Sur Oriental, La Belleza, El Paraíso y Villabel (de la Calle 37 Sur a la Calle 70 Sur entre la Carrera 5A Este a la Carrera 19 Este).



-Horario de la suspensión: 10 a.m. a 2 p.m. (cuatro horas).

Suba

-Barrios: Cerros de Sotileza, Provenza Casa Blanca, Delmonte 1, Altos de Bacatá, Laderas de Gratamira, Club Colina de Colsubsidio, Suba Centro (Pueblo), La Manuelita, Cami de Suba (de la Calle 127 a la Calle 170, entre la Carrera 72 a la Carrera 92).



-Horario de la suspensión: 10 p.m a 9 a.m. (11 horas).

Chapinero

-Barrios: Quinta Camacho (de la Calle 72 a la Calle 63, entre la Carrera 7 a la Carrera 11)



-Horario de la suspensión: 9 a.m. (24 horas).



Candelaria

-Barrios: La Catedral, Santa Bárbara, La Candelaria, Las Cruces (de la Calle 1 a la Calle 13, entre la Carrera 4 a la Carrera 7).



-Horario de la suspensión: 8 a.m. (24 horas).

Bosa

-Barrios: El Danubio Azul, Escocia, Chicó Sur, Bosa Nova, El Porvenir, Bosa Nova, San Pedro, Los Sauces (de la Calle 55 Sur a la Calle 65 Sur, entre la Carrera 82 a la Carrera 88C).



-Horario de la suspensión: 10 a.m. (24 horas).

Rafael Uribe Uribe

-Barrios: Marco Fidel Suárez I, San Jorge (de la Transversal 14 (Avenida Caracas) a la Carrera 11G, entre la Calle 41 Sur a la Calle 49D Bis A Sur).



-Horario de la suspensión: 10 a.m. (24 horas).

Cortes de agua en Bogotá. Foto: Archivo El TIEMPO

Cortes de luz para este 13 de julio

Se realizarán trabajos de mantenimiento en 24 de los 988 barrios de la ciudad.

Ciudad Bolívar

-Barrio Bella Flor Sur: Carrera 25 a Carrera 28 entre Calle 72 sur a Calle 74 sur.

Horario: 7:30 a.m. a 5 p.m.



-Barrio Bellavista Lucero Alto: Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 66 sur a Calle 68 sur.

Horario: 8:30 a.m. a 1 p.m.



-Barrio Villa Gloria: Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 69 sur a Calle 71 sur.

Horario: 8 a.m. a 6 p.m.



-Barrio Villas El Diamante: Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 68 sur a Calle 70 sur.

Horario: 8 a.m. a 6 p.m.



Engativá

-Barrio Engativá Zona Urbana: Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 112 a Carrera 114.

Horario: 7:45 a.m a 4:15 p.m.



-Barrio Los Álamos: Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 89 a Carrera 91.

Horario: 9:30 a.m. a 3 p.m.



-Barrio Villa Amalia: Carrera 109 a Carrera 111 entre Calle 71 a Calle 73.

Horario: 7:30 a.m. a 2 p.m.

Kennedy

-Barrio Cooperativa de Suboficiales: Calle 11 a Calle 13 entre Carrera 70 a Carrera 72.

Horario: 8 a.m. a 3 p.m.



-Barrio Osorio III: Carrera 92 a Carrera 98 entre Calle 1 a Calle 3.

Horario: 7:15 a.m. a 11:45 p.m.



-Barrio Villa Alsacia: Carrera 70 a Carrera 72 entre Calle 11 a Calle 13.

Horario: 8 a.m. a 3 p.m.



-Barrio Calandaima: Carrera 88 a Carrera 90 entre Calle 33 sur a Calle 35 sur.

Horario: 1 p.m. a 4 p.m.



-Barrio El Carmelo: Calle 53 sur a Calle 55 sur entre Carrera 80 a Carrera 82.

Horario: 6:45 a.m. a 5:15 p.m.



-Barrio Gran Britalia: Carrera 80 a Carrera 82 entre Calle 56 sur a Calle 58 sur.

Horario: 1 p.m. a 5:30 p.m.

Puente Aranda

-Alquería: Calle 39 sur a Calle 41 sur entre Carrera 51 a Carrera 53.

Horario: 7 a.m. a 12 p.m.

San Cristóbal

-Barrio El Triángulo: Carrera 15 este a Carrera 17 este entre Calle 15 sur a Calle 17 sur.

Horario: 2 p.m. a 5 p.m.

Suba

-Barrio Niza Sur: Carrera 69 a Carrera 71 entre Calle 118 a Calle 120.

Horario: 8:15 a.m. a 5 p.m.

Teusaquillo

-Barrio Acevedo Tejada: Carrera 32 a Carrera 34 entre Calle 28 a Calle 30.

Horario: 7 a.m. a 12 p.m.



-Barrio El Recuerdo: Calle 24 a Calle 26 entre Carrera 32 a Carrera 38.

Horario: 8:15 a.m. a 6 p.m.



-Barrio La Soledad: Carrera 18 a Carrera 25 entre Calle 34 a Calle 38.

Horario: 6:30 a.m. a 4 p.m.

Usaquén

-Barrio Cedritos: Calle 140 a Calle 142 entre Carrera 6 a Carrera 8.

Horario: 8:45 a.m. a 1 p.m.

-Barrio El Cerezo: Carrera 19 a Carrera 21 entre Calle 186 a Calle 190.

Horario: 8:30 a.m. a 5 p.m.

-Barrio San Antonio Noroccidental: Calle 180 a Calle 182 entre Carrera 16 a Carrera 18.

Horario: 9 a.m. a 5 p.m.

​-Barrio Santa Bárbara Central: Carrera 8 a Carrera 10 entre Calle 116 a Calle 118.

Horario: 1 p.m. a 5 p.m.

Soacha

-Soacha: Carrera 30 a Carrera 32 entre Calle 12 a Calle 14.

Horario: 7:45 a.m. a 3:45 p.m.



"Los horarios establecidos por la empresa para realizar las intervenciones fijan un rango de tiempo en el que se pueden desarrollar las maniobras, pero no significa que el servicio será suspendido por todo ese periodo de tiempo", recordó Codensa.



