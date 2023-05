Enel Colombia, multinacional del sector energético, anunció la suspensión temporal del servicio este 5 de mayo, dado que se ejecutarán labores de mantenimiento y reparación de la red eléctrica.



Lo invitamos a conocer los barrios que se verán afectados por esta medida.

Usme

- Nuevo San Andrés: desde la carrera 2 a carrera 4 entre la calle 67 Sur a la calle 69 Sur.



- Porvenir: desde la carrera 13 a la carrera 15 entre calle 64 Sur a la calle 66 Sur.



La suspensión del servicio se hará a partir de las 6 a.m. hasta las 05:45. p.m.

Bosa

- La Libertad: desde la calle 58 Sur a calle 60 Sur entre Carrera 88 a Carrera 90. El corte de la luz se realizará a partir de las 7:45 a.m. hasta las 12:15 p.m.

Kennedy

- María Paz: desde la carrera 84 a la carrera 86 entre la calle 32 Sur a la calle 34 Sur: La suspensión iniciará desde las 7:30 a.m. hasta las 5 p.m.



- Provivienda Occidental: de la calle 38 Sur a la calle 40 Sur entre la carrera 71 a la calle 73, a partir de las 8 a.m. hasta las 5 p.m.



- Las Delicias: de la calle 48 Sur a Calle 50 Sur entre carrera 71 a la carrera 73. La medida se llevará a cabo desde las 8:15 a.m. hasta las 5 p.m.

Habrá suspensión del servicio en ocho localidades de Bogotá. Foto: iStock

La Candelaria

- La Catedral: desde la calle 11 a la calle 13 entre carrera 5 a carrera 8. El servicio se suspenderá a partir de las 8 p.m. hasta las 6 a.m. del sábado, 6 de mayo.

Santa Fe

- Sagrado Corazón: de la carrera 12 a la carrera 14 entre calle 33 a calle 35, a partir de las 8 a.m. hasta las 12 p.m.



- Las Cruces: de la carrera 6 a carrera 8 entre calle 1 a calle 3. La suspensión se hará desde la 1 p.m. a las 5 p.m.

Suba

- Las Flores: de la carrera 95 a carrera 99 entre calle 39 a calle 147. Desde las 8:30 a.m. hasta las 5 p.m.

Chapinero

- Los Rosales: desde la carrera 4 a carrera 8 entre calle 77 a calle 80. Desde las 8:30 a.m. hasta las 5 p.m.

Barrios Unidos

- Polo Club: de la carrera 26 a carrera 31 entre calle 82 a calle 86. La suspensión se llevará a cabo desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS