Tome nota: estos son los cortes de luz para este sábado en Bogotá

En 13 barrios de la capital del país, la empresa de energía realizará trabajos de mantenimiento con el objetivo de mejorar el servicio.

Enel- Codensa está llevando a cabo trabajos para la modernización y mantenimiento de la infraestructura de distribución de energía en la ciudad. Así se busca "reducir fallas en el suministro y responder de manera oportuna en caso de eventualidades".



Los siguientes son los barrios que, mañana sábado, tendrán apagones y los horarios de estos:



Barrios Unidos

Alcázares

Carrera 27 a carrera 29 entre Calle 69 a Calle 71

Hora: 9:00 a.m. a 3:30 p.m



Chapinero

Chicó Norte III Sector

Carrera 20 a Carrera 22 entre Calles 95 a Calle 97

Hora: 8:30 a.m a 4:30 p.m



Engativá

Bellavista Occidental

Carrera 67 a Carrera 69 entre Calle 66 a Calle 68

Hora: 8: 15 a.m a 5:00 p.m



Puente Aranda

Gorgonzola

Calle 5 a Calle 7 entre Carrera 47 a Carrera 49

Hora: 8:00 a.m a 4:00 p.m



Suba

Batán

Carrera 55 a Carrera 59 entre Calle 124 a Calle 126

Hora: 8:00 a.m a 4:30 p.m



Canódromo

Carrera 44 a Carrera 52 entre Calle 126 a Calle 128

Hora: 8:00 a.m a 4:30 p.m



Nueva Zelandia

Calle 181 a Calle 183 entre Carrera 50 a Carrera 52

Hora: 3:00 p.m a 4:30 p.m



Prado Pinzón

Calle 143 a Calle 145 entre Carrera 45 a Carrera 47

Hora: 10:00 a.m a 11:30 a.m



Prado Veraniego Sur

Carrera 52 a Carrera 57 entre Calle 126 a Calle 129

Hora: 8:00 a. a 4:30 p.m.



Prado Veraniego

Calle 130 a calle 132 entre carrera 44 a carrera 46

Hora: 8:00 a.m a 9:30 a.m



San José del Prado

Carrera 56 a Carrera 58 entre Calle 133 a Calle 138

Hora: 10:00 a.m a 4:30 p.m



Victoria Norte

Calle 146 a Calle148 entre Carrera 53 a Carrera 55

Hora: 1:00 p.m a 2:30 p.m



Soacha

Vereda San Jorge

Hora: 8:45 a.m a 2:30 p.m.



EL TIEMPO