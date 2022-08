Enel Codensa, compañía encargada del suministro de luz en la capital del país, está realizando diferentes trabajos de mantenimiento y reparación, razón por la cual ha tenido que suspender el servicio de luz en distintas fechas de este mes.



Para este jueves 18 de agosto, son varios los barrios de la ciudad que no tendrán luz en distintas franjas horarias. La empresa ha recomendado a los habitantes de estas zonas desconectar los electrodomésticos mientras se realizan los trabajos, planear la compra de alimentos que requieran refrigeración y permitir la entrada del personal de ser necesario.



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 7 a. m. hasta las 12:30 m. De la calle 61 sur a calle.63 sur entre Cr. 65 a Cr. 68 – barrio Madelena.



Desde las 8:15 a. m. hasta las 6 p. m. De la calle 66 sur a calle 69 sur entre Carrera 75 a Carrera 77 – barrio Santo Domingo.



Desde las 2 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 67 sur a calle 69 sur entre Cr. 47 a Cr. 49. Barrio Verona.

Localidad Kennedy

Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la calle 37 sur a calle 39 sur entre Cr. 88 a Cr. 90. Barrio El Paraíso Bosa.



Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:45 p. m. De la calle 11 a calle 13 entre Cr. 70 a Cr. 72 – Barrio Cooperativa de Suboficiales.



Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:45 p. m. De la Cr. 71 a Cr.73 entre calle 11 a 13. Barrio Nuevo Techo.



Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:45 p. m. De la Cr. 71a Cr.73 entre calle 10 a calle 12. Barrio Alsacia II.



Localidad Teusaquillo

Desde las 7 a. m. hasta las 10:30 a. m. De la Cr. 30 a Cr. 33 entre calle 22 a calle 26 – barrio Gran América.



Desde las 11 a. m. hasta las 3:30 p. m. De la Cr. 33 a Cr. 37 entre calle 24 a calle 26. Barrio El Recuerdo.

Localidad Engativá

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5 p. m. De la calle 76 a calle 78 entre Cr. 128 a Cr. 130 – barrio El Gaco.



Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la Cr. 68 a Cr. 70 entre calle 63 a calle 65. Barrio La Estrada.



Localidad Chapinero

Desde las 11 a. m. hasta las 12:30 p. m. De la Cr. 12 a Cr. 14 entre calle 78 a calle 80. Barrio Espartillal.



Desde las 7 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la Cr. 18 a Cr. 20 entre calle 81 a calle 87. Barrio Antiguo Country.



Desde las 7 a. m. hasta las 8:30 a. m. De la Cr.3 a Cr. 5 entre calle 86 a calle 88. Barrio El Refugio.

Localidad Barrios Unidos



Desde las 2 p. m. hasta las 3:30 p. m. De la calle 74 a calle 76 entre Cr. 19 a Cr. 21. Barrio San Felipe.



Desde las 4. p. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 68 a calle 70 entre Cr. 20 a Cr. 22. Barrio Colombia.

Localidad Fontibón

Desde las 4 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 21 a calle 23 entre Cr. 72 a Cr. 74. Barrio Capellanía.

