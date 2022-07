Por ajustes en el servicio, Enel Colombia realizará trabajos de mantenimiento este viernes 1 de julio en algunos barrios de Bogotá.



A continuación le contamos qué localidades se verán afectadas a lo largo del día:



Localidad Tunjuelito

​

Desde la 1:00 a.m. hasta las 04:00 a.m.. De la Cr. 59 a Cr.61 entre CL. 50 SUR a CL.52 SUR - Barrio Venecia occidental.



Localidad Puente Aranda

Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr. 51 a Cr. 53 entre CL. 25 SUR a CL.27 sur - Barrio Tejar.



Localidad Bosa

Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CL.82 SUR a CL.84 SUR entre Cr.87 a Cr.89 - Barrio La Vega San Bernardo.

Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a.m. hasta las 06:00 p.m. De la Cr.17 a Cr.19 entre CL. 68 SUR a CL. 71 SUR - Barrio Villas del Diamante.



Localidad Usme

Desde las 8:15 a.m. hasta las 04:30 p.m. De la CL.92 SUR a CL. 94 SUR entre Cr.0 ESTE a Cr. 2 ESTE - Barrio El Virrey.



Desde las 8:30 a.m. hasta las 05:00 p.m. De la Cr. 5 ESTE a Cr. 7 ESTE entre CL.114 SUR a CI. 116 SUR - Barrio Brisas del Llano.



Desde las 8:30 a.m. hasta las 04:00 p.m. De la Cr. 6 ESTE a Cr. 8 ESTE entre CL.116 SUR a CL.118 SUR - Barrio El Uval Rural.



Desde las 8:30 a.m. hasta las 05:00 p.m. De la Cr. 6 ESTE a Cr.8 ESTE entre CL. 115 SUR a CL.117 SUR - Barrio La Huerta.



Localidad Chapinero

Desde las 7:00 a.m. hasta las 05:00 p.m. De la Cr.7 a Cr.12 entre CL. 63 a CL .67 - Barrio Chapinero Norte.



Desde las 7:00 a.m. hasta las 05:30 p.m. De la Cr.0 ESTE a Cr. 3 ESTE entre CL.69 a CL. 73 - Barrio Las Acacias.



Desde las 9:00 a.m. hasta las 05:00 p.m. De la CL.56 a CL. 58 entre Cr.6 a Cr.8 - Barrio Chapinero Central.



Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. De la Cr.1 ESTE Cr.3 ESTE entre CL.69 a CL. 71 - Barrio Ingemar Oriental.

Localidad Suba

Desde las 8:00 a.m. hasta las 05:00 p.m. De la Cr.57 a Cr. 59 entre CL. 133 a CL.135 - Barrio Iberia.



Desde las 8:00 a.m. hasta las 05:00 p.m. De la Cr.57 a Cr.59 entre CL. 133 a CL. 135 - Barrio San José del Prado.



Localidad Usaquén

Desde las 9:00 a.m. hasta las 05:00 p.m. De la Cr.7 a Cr.9 entre CL.106 a CL.108 - Barrio Santa Ana Occidental.