¡Ojo! Estos son los cortes de luz previstos en Bogotá para este miércoles 4 de octubre

La empresa Enel-Codensa llevará a cabo cortes programados en el suministro de energía en varias localidades de Bogotá el miércoles 4 de octubre. Estos se realizarán con el propósito de mejorar y mantener las redes eléctricas, para permitir la expansión del servicio a nuevas áreas de Bogotá y Cundinamarca.

Estos son los cortes de luz previstos en Bogotá

Localidad San Cristóbal

Los siguientes barrios experimentarán cortes del suministro de luz en la localidad San Cristóbal:



- Nariño Sur, de la calle 12 sur a calle 14 Sur, entre carrera 7 a carrera 9. Desde las 7 a.m. hasta las 8:30 a.m.



- San Cristóbal Sur, desde las 7 a.m. hasta las 12:30 p.m., de la calle12 sur a calle 21 sur, entre carrera 5 este a carrera 12 este.



- Villa de Los Alpes I, desde las 7:45 a.m. hasta las 3 p.m., de la carrera 3 a carrera 5, entre calle 31 sur a calle 33 sur.



- La María, desde las 9 a.m. hasta las 10:30 a.m., de la calle 9 sur a calle 11 sur, entre carrera 2 a carrera 4.



- Ramajal, desde las 11 a.m. hasta las 3: 30 p.m., de la calle 30 sur a calle 32 sur, entre carrera 8 este a carrera 11 este.



- Granada Sur, desde las 2 p.m. hasta las 3:30 p.m., de la calle 20 sur a calle 22 sur, entre carrera 0 a carrera 2.

Localidad Santa Fe

Los cortes están previstos de la siguiente manera:



- Desde las 7 a.m. hasta las 08:30 a.m., se verá afectada la zona comprendida entre la calle 1 y calle 3, entre carrera 3 este a carrera 5 este, afectando al barrio Lourdes.



- Desde las 9 a.m. hasta las 12:30 p.m., se realizará el corte en la zona entre la calle 1 y calle 3, entre carrera 4 este a carrera 6 este, impactando el barrio El Rocío.



- Desde las 2 p.m. hasta las 3: 30 p.m., la interrupción afectará la zona comprendida entre la carrera 5 este a carrera 7 este, entre calle 0 a calle 2, afectando al barrio El Dorado.

Localidad Ciudad Bolívar



En la localidad de Ciudad Bolívar, se llevarán a cabo cortes programados en el suministro de energía eléctrica el miércoles 4 de octubre. Estos cortes se realizarán desde las 7:30 a.m. hasta las 5: 30 p.m., e impactarán en las siguientes zonas:



- De la carrera 25 a carrera 27, entre calle 75 sur a calle 77 sur, en el barrio Bella Flor Sur.



- De la calle 76 sur a calle 78 sur, entre carrera 24 a carrera 26, en el barrio Cordillera del Sur.

Habrá interrupciones en el servicio de algunos barrios de la capital. Foto: iStock

Localidad Kennedy



En la localidad de Kennedy, se llevarán a cabo cortes programados en el servicio de energía eléctrica el miércoles 4 de octubre. Estos cortes van desde las 07:30 a.m. hasta las 3 p.m., e impactarán en la siguiente zona:



- Desde la calle 5 a calle 7, entre carrera 91 a carrera 93, en el barrio Tintalá.

Localidad Los Mártires



La localidad de Los Mártires experimentará cortes programados en el servicio de energía eléctrica para el miércoles 4 de octubre en diversas áreas y horarios. Los cortes están programados de la siguiente manera:



- Desde las 9 a.m. hasta las 10:30 p.m., en la calle 1 a calle 3 entre carrera 18 a carrera 20, afectando el barrio Eduardo Santos.



- Desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m., en la carrera 25 a carrera 27 entre calle10 a calle 12, impactando en el barrio Ricaurte.



- Desde las 08:30 a.m. hasta las 1 p.m., en la calle17 a calle 19 entre carrera 27 a carrera 29, en el barrio Paloquemao.



- Desde las 11 a.m. hasta las 12:30 p.m., en la carrera 6 a carrera 8 entre calle 92 a calle 94, afectando el barrio La Estanzuela.

Localidad Antonio Nariño



La localidad Antonio Nariño experimentará un corte programado en el suministro de energía eléctrica para el miércoles 4 de octubre en una zona específica y horario.



El mantenimiento está previsto de las 7 a.m. hasta las 08:30 a.m., y afectará la zona comprendida entre la carrera 20 a carrera 22, entre calle 18 a calle 20, impactando el barrio Restrepo Occidental.

Cortes en Bogotá. Foto: Enel- Codensa

Localidad Teusaquillo



Estos cortes están programados desde las 07:30 a.m. hasta las 5:30 p.m., e impactarán en la siguiente zona:



- Desde la carrera 44 a carrera 46 entre calle 56 a calle 58, en el barrio Nicolás de Federmán.

Localidad Suba



En la localidad Suba, se llevará a cabo un corte programado del suministro desde las

7:30 a.m., y hasta las 6 p.m. Este afectará la zona comprendida desde la carrera 44 a carrera 46, entre calle 195 a calle198, abarcando el barrio Casablanca Suba Urbano.

Localidad Usaquén



El próximo miércoles 4 de octubre se llevarán a cabo cortes programados en el suministro de energía eléctrica en la Localidad de Usaquén. Estos cortes afectarán a varias zonas y se realizarán en diferentes horarios:



- Desde las 07:30 a.m., hasta las 6 p.m., se interrumpirá el suministro eléctrico en la zona comprendida desde la CL.191 a CL 194, entre Cr 17 a Cr 20, afectando al Barrio Canaima.



- Desde las 08:15 a.m., hasta las 4: 30 p.m., se llevará a cabo un corte de energía en la Cr.6 a Cr 8, entre CL 144 a CL 146, afectando al Barrio Acacias Usaquén.



- En el mismo horario, se verá afectada la zona de la CL.145 a CL.147, entre Cr 6 a Cr 8, correspondiente al Barrio Los Cedros Orientales.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

