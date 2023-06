Enel Colombia, multinacional del sector energético, anunció la suspensión temporal del servicio este 1 de junio, dado que se ejecutarán labores de mantenimiento y reparación de la red eléctrica en Bogotá.



Lo invitamos a conocer los barrios que se verán afectados por esta medida.



(Siga leyendo: Estas son las restricciones para ciclomotores, motociclos o moped).

Kennedy

- María Paz: desde la carrera 84 a la calle 86 entre calle 32 Sur a la caIle 34 Sur. La suspensión se hará desde las 8:45 a.m. hasta las 06:15 p.m.

Rafael Uribe Uribe

- Barrio Claret: desde la carrera 24 a la carrera 26 entre la calle 43 Sur a la calle 45 Sur. El corte de la luz se llevará a cabo a partir de las 7 a.m. hasta las 8 a.m.

Antonio Nariño

- Ciudad Berna: desde la carrera 9 a la carrera 10 entre la calle 6 Sur a la calle 8 sur, a partir de las 8 a.m. hasta a las 5: 30 p.m.

Usme

- Centro Usme Urbano: desde la calle 135 sur a la calle 139 Sur entre la carrera 2 a la carrera 4. La suspensión se hará desde las 8 a.m. hasta las 5:30 p.m.



- El Hato: desde la carrera 2 a la carrera 4 entre la calle 138 Sur a la calle 140 sur, a partir de las 9 a.m. hasta las 10:30 a.m.



- Porvenir: desde la carrera 4 Este a la carrera 6 Este entre la calle 84 a la calle 86. El corte del servicio se hará a partir de las 8:30 a.m. a las 5:45 p.m.

(Además: ¿Qué se sabe de la identidad de la mujer que apareció en una maleta?).

Tunjuelito

Facebook Twitter Linkedin

Estos son los cortes de luz para este 13 de julio de 2022. Foto: Enel Codensa

- Samore: desde la calle 47 Sur a la calle 50 Sur, entre la carrera 25 a la carrera 27, a partir de las 11 a.m. hasta las 12:30 p.m.



- Escuela General Santander: desde la carrera 32 a la carrera 34 entre la calle 47 Sur a la calle 49 sur, desde las 2 p.m. hasta las 3:30 p.m.



- Venecia: desde la calle 47 sur a la calle 49 Sur, entre la calle 52 a la carrera 54. Los cortes se harán desde las 4 p.m. hasta las 5:30 p.m.

Bosa

- Antonia Santos: de la calle 64 Sur a la calle 66 Sur, entre la calle 80 a la carrera 82, desde las 2 p.m. hasta las 5 p.m.

Fontibón

- Ferrocaja Fontibón: desde la calle 23 a la calle 25 entre la carrera 85 a la carrera 87. La suspensión se hará desde las 7 a.m. hasta las 8:30 a.m.



- San José de Fontibón: desde la calle 23 a la calle 25 entre la carrera 96 a la carrera 98. El corte se llevará a cabo desde las 9 a.m. hasta las 10:30 a.m.



- Carmen Fontibón: de la calle 15 a la carrera 17, entre la carrera 103 a la carrera 105, desde las 2 p.m. hasta 3:30 p.m.



- Centro Fontibón: de la calle 19 a la calle 12 entre la carrera 102 a la carrera 104, desde las 11 a.m. hasta las 12:30 p.m.



- Villemar: de la calle 16 a la calle 18 entre la carrera 95 a la carrera 97, desde las 4 p.m. hasta las 5:30 p.m.

Engativá

- Primavera: desde la carrera 92 a la carrera 94 entre la calle 80 a la calle 82. El corte de la energía se hará desde las 8:15 a.m. hasta las 4 p.m.



- San Joaquín: desde la calle 65 entre la carrera 70 a la carrera 72. El Servicio se suspenderá desde las 4 p.m. hasta las 5:30 p.m.

Chapinero

- Emaús: desde la calle 69 a la calle 71 entre la carrera 3 a la carrera 5. La energía se suspenderá desde las 8:45 a.m. hasta las 5 p.m.



- Granada: de la carrera 1 a la carrera 3 entre la calle 68 a la calle 70, a partir de las 8:45 a.m. a las 5 p.m.



- El Retiro: de la calle 81 a la calle 83 entre la carrera 11 a la carrera 13, desde las 12 a.m. hasta las 4 a.m.



- Chicó Norte II Sector: desde la carrera 8 a la carrera entre la calle 95 a la calle 98. El servicio se suspenderá desde las 8:15 a.m. hasta las 5:15 p.m.

Suba

- Puente largo: de la calle 107 a la calle 109 entre la carrera 54 a la carrera 56, desde las 7 a.m. hasta las 8:30 a.m.



- Iberia: de la carrera 56 a la carrera 59 entre la calle 134 a la calle 138, desde las 9 a.m. hasta las 3:30 p.m.



- Los Lagartos: de la calle 115 a la calle 117 entre la carrera 71 a la carrera 73, a partir de las 2 p.m. hasta las 3:30 p.m.



- Prado Pinzón: de la calle 144 a la calle 146 entre la carrera 50 a la carrera 52, a partir de las 4 p.m. hasta las 5:30 p.m.

Usaquén

- Bárbara Central: desde la calle 118 a la calle 120 entre la carrera 8 a la carrera 10. La suspensión se hará desde las 7 a.m. hasata las 8:30 a.m.



- Santa Bibiana: desde la calle 104 a la calle 120 entre la carrera 18 a la carrera 20. El corte de la energía se hará a partir de las 7 a.m. hasta las 8:30 a.m.



- Lisboa: desde la calle 126 a la calle 128 entre la carrera 2 a la carrera 4. La suspensión se realizará desde las 9 a.m. hasta las 5:30 p.m.



- Gabriel Norte: desde la calle 143 a la calle 145 entre la carrera 6 a la carrera 8. La energía se suspenderá desde las 11 a.m. hasta las 12:30 p.m.



- Caobos Salazar: desde la calle 145 a la calle 147 entre la carrera 12 a la carrera 14. El servicio se cortará desde las 2 p.m. hasta 3:30 p.m.

Más noticias en EL TIEMPO

La combinación mortal con fentanilo que causa preocupación en Bogotá

Los Andes, logró recaudar $ 2.400 millones para becas

Ciudades cuidadoras, el reto que plantean en la feria Smart City Expo

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS