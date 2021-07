¡Ojo! Estos son los cortes de luz en Bogotá para este 17 de julio

Este sábado 17 de julio, Enel-Codensa, empresa encargada del servicio de energía en Bogotá, anunció que adelantará trabajos de mantenimiento que generarán cortes temporales o totales del servicio de luz en algunos sectores.



Estos son los sectores y horarios en que están programadas las intervenciones. Tenga en cuenta que aunque la empresa fija un rango de tiempo en el que se pueden desarrollar las maniobras, "esto no significa que el servicio será suspendido por todo ese periodo de tiempo".

Chapinero

-Barrio Espartillal: Calle 75 a Calle 77 entre Carrera 12 a Carrera 14.

Horario de la suspensión: 10:30 a.m. a 6 p.m. del 18 de julio.

Engativá

-Barrio Los Álamos: Carrera 89 a Carrera 91 entre Calle 63 a Calle 65.

Horario de la suspensión: 7:30 a.m. a 4 p.m.

Los Mártires

-Barrio La Estanzuela: Calle 5 a Calle 7 entre Carrera 17 a Carrera 19.

Horario de la suspensión: 8 a.m. a 12 p.m.



Santa Fe

-Barrio Las Cruces: Carrera 2 a Carrera 4 entre Calle 0 a Calle 2.

Horario de la suspensión: 2 a.m. a 5 p.m.

Usaquén

-Barrio El Contador: Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 133 a Calle 135.

Horario de la suspensión: 9:15 a.m. a 5 p.m.



-Barrio San Antonio Noroccidental: Calle 182 a Calle 184 entre Carrera 15 a Carrera 17.

Horario de la suspensión: 8:45 a.m. a 3 p.m.



-Barrio San Gabriel Norte: Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 122 a Calle 124.

Horario de la suspensión: 10 a.m. a 5 a.m. del 18 de julio.



-Barrio San Patricio: Calle 105 a Calle 107 entre Carrera 17 a Carrera 19.

Horario de la suspensión: 9 a.m. a 4:15 p.m.



-Barrio Santa Bárbara Oriental: Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 122 a Calle 124.

Horario de la suspensión: 10 a.m. a 5 a.m. del 18 de julio.



