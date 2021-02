Los cortes de luz este viernes 19 de febrero en Bogotá y Soacha

Estos son los cortes del servicio de energía programados por Enell - Codensa para este viernes 19 de febrero.

CHAPINERO

Cataluña. Calle 38 a calle 40, entre carreras 5 y 7. De 8:45 am a 5:15 pm



FONTIBÓN

La Giralda. Calle 21 a calle 23, entre carerras 99 a 105. De 7:30 am a 4:00 pm

Sabana Grande. Carrera 98 a carrera 105, entre calles 12 y 15. De 7:150 am a 5:30 pm



CIUDAD BOLÍVAR:

Arborizadora Baja. Calle 57 sur a calle 59 sur, entre carreras 42 y 44. De 8:15 am a 4:45 pm



ENGATIVÁ

Alamos. Calle 71 a calle 73, entre carreras 102 y 104. De 7:45 am. A 12:45 pm

Los Cerezos. Calle 82 a calle 84, entre carreras 86 y 88. De 1:30 a 5:30 pm



KENNEDY

El Vergel. Calle 15 a calle 17, entre carreras 79 y 82. De 7:15 am a 5:15 pm

Vergel Occidental. Carrea 79 a carrera 82, entre calles 14 y 16. De 7:15 a.m. a 5:15 pm



PUENTE ARANDA

Estación Central. Carrera 32 a carrer 34, entre calles 16 y 18. De 8:30 am a 5: pm



SANTA FE

Parque Nacional. Calle 38 a calle 40, entre carreras 5 y 5. De 8:45 am a 5:15 pm



SUBA

San José de Bavaria. Calle 174 a calle 181, entre carreras 66 y 68. De 8:00 am a 5:00 pm

San José del Prado. Calle 133 a calle 136, entre carreras 44 y 47. De 8:00 am a 1:00 pm



TUNJUELITO

Venecia Occidental. Carrera 54 a carrera 56, entre calles 44 sur a 46 sur. De 8:00 am a 4:00 pm



SOACHA

- Calle 18 a calle 20, entre carreras 0 a 2. De De 7:00 am a 4:00 pm

- Carrera 2 a carrera 4, entre calles 28 y 30. De 7:30 am a 9:30 am