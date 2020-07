Estos barrios tendrán cortes de luz el 21 de julio en Bogotá

La empresa distribuidora de energía Enel-Codensa adelantará trabajos de mantenimiento este 21 de julio, por lo que se tienen programados cortes del servicio de electricidad en varios puntos de Bogotá.



Aquí se los enumeramos para su información:

(Le puede interesar: ¿Cómo será el pico y cédula esta semana en Bogotá?)

Usaquén

Country Club: Calle 127 a calle 129 entre carreras 17 y 19 - De 8:30 a.m. a 5 p.m.



Estrella del Norte: Calle 158 a calle 160 entre carreras 20 y 22 - De 8:30 a.m. a 5:30 p.m.



La Carolina: Calle 126 a calle 128 entre carreras 12 y 14 - De 8 a.m. a 5:30 p.m.



Santa Bibiana: Carrera 18 a carrera 20 entre calles 100 y 103 - De 9:30 a.m. a 4:30 p.m.



Santa Bárbara Central: Carrera 8 a carrera 10 entre calles 116 y 118 - De 8 a.m. a 5 p.m.



Torca: Calle 234 a calle 238 entre carreras 1 y 8- De 8:30 a.m. a 5 p.m.

Chapinero

La Salle: Calle 61 a calle 63 entre carreras 2 y 5 - De 8 a.m. a 5 p.m.



Maria Cristina: Carrera 4 a carrera 6 entre calles 61 y 63 - De 8 a.m. a 6 p.m.

Suba

Britalia: Carrera 47 a carrera 51 entre calles 166 y 168 - De 8:30 a.m. a 4 p.m.



Casa Blanca: Calle 220 a calle 224 entre carreras 53 y 59 - De 8 a.m. a 5 p.m.



Prado Veraniego Norte: Calle 128 a calle 131 entre carreras 53 y 57 - De 9:30 a.m. a 3 p.m.



Tibabuyes 1: Carrera 108 a carrera 111 entre calles 151 y 153 - De 8 a.m. a 3 p.m.



Villa Elisa: Calle 132 a calle 136 entre carreras 91 y 95 - De 8 a.m. a 4 p.m.

Engativá

Bolivia 2: Calle 69 a calle 71 entre carreras 110 y 112 - De 8 a.m. a 12 p.m.



Centro Engativá: Carrera 112 a carrera 114 entre calles 68 y 70 - De 1 p.m. a 3 p.m.



Santa Helenita: Calle 68 a calle 70 entre carreras 83 y 85 - De 1 p.m. a 3 p.m.



Bochica II: Calle 81 a calle 84 entre carreras 95 y 102 - De 1 p.m. a 4:30 p.m.



Ciudad Bachué I: Calle 85 a calle 98 entre carreras 93 y 96- De 7 a.m. a 12 p.m.

Fontibón

Belén Fontibón: Calle 16 a calle 18 entre carreras 113 y 116- De 7 a.m. a 12 p.m.



San José Fontibón: Carrera 96 a carrera 100 entre calles 22 y 24 - De 7 a.m. a 5 p.m.

Puente Aranda:

San Francisco: Carrera 42 a carrera 44 entre calles 4 y 6 - De 8 a.m. a 5:30 p.m.

Rafael Uribe Uribe:

Inglés: Carrera 23 a carrera 25 entre calles 36 sur y 38 sur- De 1 p.m. a 5:30 p.m.



San José: Calle 73 sur a calle 75 sur entre carreras 81 y 83 - De 8 a.m. a 4 p.m.

Bosa

Andalucía II: Calle 58 sur a calle 64 sur entre carreras 76 y 79 - De 6 a.m. a 4 p.m.



Brasil: Carrera 80 a carrera 82 entre calles 55 sur y 57 sur - De 2 p.m. a 6 p.m.



El Retazo: Carrera 77 a carrera 79 entre calles 69 sur y 71 sur - De 8 a.m. a 1 p.m.



Villa Anny Li: Calle 72 sur a calle 74 sur entre carreras 76 y 78 - De 7:30 a.m. a 4:30 p.m.



Las Margaritas: Carrera 97 a carrera 99 entre calles 71 sur y 73 sur - De 7:30 a.m. a 12 p.m.



San Antonio: Calle 70 sur a calle 72 sur entre carreras 87 y 89 - De 1:30 a.m. a 5:30 p.m.

Ciudad Bolívar

Estrella del Sur: Carrera 17 a carrera 19 entre calles 69 sur y 71 sur - De 8 a.m. a 12 p.m.



Sadec 3: Calle 70 sur a calle 79 sur entre carreras 26 y 28- De 8 a.m. a 5:30 p.m.



Santa Helena: Calle 67 sur a calle 76 sur entre carreras 74 y 77 - De 8:30 a.m. a 5 p.m.

Usme

Barranquillita: Calle 68 sur a calle 70 sur entre carreras 0 este y 2 este- De 8 a.m. a 5 p.m.



Veredas Los arrayanes y Curubital: de 8:30 a.m. a 5 p.m.

Para seguir leyendo:

- Estas son las reglas de la nueva cuarentena por localidades en Bogotá



- Suspenden la subida en bicicleta a Patios mientras haya cuarentena

BOGOTÁ