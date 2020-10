Estos barrios tendrán cortes de luz este viernes 9 de octubre

Por trabajos de mantenimiento, varios barrios de Bogotá tendrán cortes de luz este viernes 9 de octubre.



La empresa Enel-Codensa anunció cuáles serán las localidades y zonas con suspensiones temporales del servicio de energía.

Puente Aranda

Pensilvania: De la calle 10 a la 12, entre carreras 33 y 35 (De 9 a.m. a 12 m.)

San Cristóbal

Bello Horizonte: De la calle 31 sur a la 33 sur, entre carreras 0 y 2 (De 8 a.m. a 12 m.)



Villa de los Alpes I: De la carrera 3 a la 5, entre calles 31 sur y 33 sur (De 2 p.m. a 5:30 p.m.)

Suba

El Rincón: De la calle 129 a la 131, entre carreras 90 y 92 (De 8:30 a.m. a 4:30 p.m.)



Prado Pinzón: De la calle 144 a la 146, entre carreras 45 y 47 (De 8:30 a.m. a 5 p.m.)



Santa Helena: De la calle 143 a la 146, entre carreras 44 y 47 (De 8:30 a.m. a 5 p.m.)

Usaquén

Santa Ana Occidental: De la carrera 6 a la 8, entre calles 105 y 109 (De 9 a.m. a 5 p.m.)

Barrios Unidos

San Fernando: De la carrera 52 a la 54, entre calles 67 y 69 (De 9 a.m. a 5 p.m.)

Chapinero

Chapinero Central: De la carrera 10 a la 12, entre calles 60 y 62 (De 9 a.m. a 5 p.m.)

Ciudad Bolívar

Barlovento: De la carrera 70 a la 72, entre calles 61 sur y 63 sur (De 8 a.m. a 5:30 p.m.)



Estrella del Sur: De la calle 76 sur a la 78 sur, entre carreras 17 y 19 (De 9 p.m. a 6 a.m.)



Ismael Perdomo: (De 8 a.m. a 5:30 p.m.)



Madelena: De la calle 56 sur a la 58 sur, entre carreras 65 y 67 (De 9 a.m. a 12 m.)



Sadec Tres: De la calle 70 sur a la 72 sur, entre carreras 25 y 27 (De 8 a.m. a 4:30 p.m.)

Fontibón

El Refugio: De la calle 22 a la 25, entre carrera 117 y 119 (De 6 a.m. a 6 p.m.)

