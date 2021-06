Cortes de luz en Bogotá para hoy, miércoles 23 de junio

Ciudad Bolívar: ​ -San Francisco (calle 67 sur a 69 sur, y carreras 18 a 20), de 6:45 a.m. a 5:30 p.m.

Engativá: -Normandía (entre carreras 70 y 73, y calles 52 a 56), de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.. -San Antonio Urbano (carrera 110 a 112 y calle 64 a 66), de 7:45 a.m. a 4:00 p.m.

Fontibón: -El Refugio (carrera 119 a 121 y calle 21 a 23), de 8:00 a.m. a 1 p.m.

Kennedy:

​-Ciudad Kennedy Central (entre carrera 77 a 79 y calles 39 sur a 41 sur), de 7:15 a.m. a 4:00 p.m.

-Ciudad Kennedy Sur, de 7:15 a.m. a 4:00 p.m.

-Provivienda Occidental (carrera 71 a 87 y calles 34 sur a 41 sur), de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.