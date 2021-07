Estos son los cortes de luz en Bogotá para este 15 de julio

Enel-Codensa, empresa encargada del servicio de energía en Bogotá, adelantará varios trabajos de mantenimiento este jueves 15 de julio que podrían generar suspensión temporal del servicio en algunos barrios y localidades.

Le informamos las zonas y los horarios establecidos para los trabajos de este jueves para que pueda programarse en caso de cortes.



Tenga en cuenta que la empresa establece un rango de tiempo para realizar las intervenciones, "pero no significa que el servicio será suspendido por todo ese periodo de tiempo".

Ciudad Bolívar

-Barrio El Mirador de la Estancia: Carrera 76 a Carrera 78 entre Calle 62 sur a Calle 64 sur

Horario: 8:30 a.m. a 5 p.m.



-Barrio Gibraltar Sur: Calle 63 sur a Calle 65 sur entre Carrera 17 a Carrera 19.

Horario: 2 a.m. a 5 p.m.



-Barrio Lagunitas Urbano: Calle 90 sur a Calle 92 sur entre Carrera 17 a Carrera 19.

Horario: 7:45 a.m. a 12:00 p.m.



-Barrio Los Tres Reyes I: Calle 62 sur a Calle 64 sur entre Carrera 76 a Carrera 78.

Horario: 8:30 a.m. a 5 p.m.



-Barrio Los Tres Reyes: Calle 61 sur a Calle 63 sur entre Carrera 75 a Carrera 77.

Horario: 7 a.m. a 11:30 p.m.



Engativá

-Barrio Bellavista Occidental: Carrera 67 a Carrera 69 entre Calle 66 a Calle 69.

Horario: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.



-Barrio Normandía Occidental: Carrera 71 a Carrera 74 entre Calle 47 a Calle 49.

Horario: 7:45 a.m. a 4 p.m.



-Barrio Normandía: Calle 52 a Calle 54 entre Carrera 71 a Carrera 73.

Horario: 7:15 a.m. a 1 p.m.



-Barrio Villa Gladys: Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 112 a Carrera 114.

Horario: 9 a.m. a 1 p.m.

Kennedy

-Barrio El Vergel Oriental: Calle 9 a Calle 11 entre Carrera 79 a Carrera 81.

Horario: 7:30 a.m. a 5 p.m.



-Barrio Valladolid: Calle 8 a Calle 11 entre Carrera 80 a Carrera 82.

Horario: 7:30 a.m. a 5 p.m.



-Barrio Provivienda Occidental: Carrera 71 a Carrera 73 entre Calle 33 sur a Calle 35 sur.

Horario: 1:30 a.m. a 5 p.m.



-Barrio Provivienda: Calle 30 sur a Calle 36 sur entre Carrera 68 a Carrera 71.

Horario: 7:15 a.m. a 5:45 p.m.

Los Mártires

-Barrio Santa Fe: Carrera 15 a Carrera 17 entre Calle 21 a Calle 23.

Horario: 8:15 a.m. a 3 p.m.



Suba

-Barrio Lisboa: Calle 131 a Calle 133 entre Carrera 146 a Carrera 149.

Horario: 8 a.m. a 4 p.m.

Teusaquillo

-Barrio El Recuerdo: Calle 24 a Calle 26 entre Carrera 36 a Carrera 38.

Horario: 8 a.m. a 12 p.m.



-Barrio La Magdalena: Carrera 15 a Carrera 19 entre Calle 38 a Calle 40.

Horario: 6:30 a.m. a 4 p.m.

Usme

-Barrio Gran Yomasa: Calle 80 sur a Calle 82 sur entre Carrera 0 a Carrera 13.

Horario: 7:30 a.m. a 5:30 p.m.

Recomendaciones

Programe sus actividades para que no le afecten posibles cortes en la energía.

Mantenga los electrodomésticos desconectados durante el tiempo de los trabajos.

Planee la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración.

Recuerde que durante el mantenimiento, el servicio de energía puede oscilar.

Permita la entrada del personal técnico de la Compañía a edificios o conjuntos.

Los trabajos pueden reprogramarse por el clima (lluvia o tormentas eléctricas.

