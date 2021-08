¡Pilas! Estos son los cortes luz en Bogotá para este jueves 12 de agosto

Enel- Codensa, empresa encargada del servicio de energía en Bogotá, anunció que adelantará trabajos de mantenimiento este 12 de agosto, por lo que habrá cortes temporales o totales del servicio de luz en algunos barrios de la ciudad.



Según la empresa, los arreglos y mantenimientos buscan “reducir fallas en el suministro y responder de manera oportuna en caso de eventualidades”.



Estos son los cortes programados para este jueves 12 de agosto:

Chapinero

Chico Norte III Sector: de la calle 96 a calle 98 y entre carrera 18 a carrera 20. Desde las 8:45 a.m. hasta la 1 p. m.



Los Rosales: de la carrera 0 a carrera 2 y entre calle 83 a calle 85. Desde 8:30 a.m. hasta las 5:30 p. m.

Ciudad Bolívar

Barlovento: de la calle 59 sur a calle 61 sur y entre carrera 70 a carrera 72. Desde las 7:45 a.m. hasta las 12:15 p.m.



La Valvanera: de la carrera 70 a carrera 72 y entre calle 60 sur a calle 62 sur. Desde la 1:30 p.m. hasta las 5:30 p. m.

Engativá

El Encanto: desde la carrera 76 a carrera 78 y entre calle 59 a calle 61. Desde las 7:15 a.m. hasta las 4 p. m.



Normandía Occidental: desde la carrera 76 a carrera 78 y entre calle 62 a calle 64. Desde las 7:15 a.m. hasta las 4 p. m.



Villas de Granada: desde la carrera 111 a carrera 113 y entre calle 75 a calle 77. Desde las 8:15 a.m. hasta las 5 p. m.

Fontibón

La Cabaña Fontibón: desde la calle 21 a calle 23 y entre carrera 103 a carrera 105. Desde las 7 a.m. hasta las 3:30 p.m.

Kennedy

El Tintal Rural: de la calle 14 a calle 16 y entre carrera 88 a carrera 90. Desde las 7:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.



Soacha

Soacha: de la carrera 1 a carrera 3 y entre calle 47 a calle 49. Desde las 9 a.m. hasta las 5 p. m.

Usaquén

Lisboa: de la carrera 8 a carrera 12 y entre calle 133 a calle 135. Desde las 8:15 a.m. hasta las 3:30 p.m.

Usme

Charala: de la calle 88 sur a calle 90 sur y entre carrera 3 este a carrera 5 este. Desde las 7:15 a.m. hasta las 6 p. m.



Gran Yomasa: desde la carrera 1 este a carrera 3 este y entre calle 81 sur a calle 83 sur. Desde las 8 a.m. hasta las 5:30 p.m.

