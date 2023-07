Enel Codensa, multinacional del sector energético, anunció la suspensión temporal del servicio este 4 de julio, dado que se ejecutarán labores de mantenimiento y reparación de la red eléctrica.



Lo invitamos a conocer los barrios que se verán afectados por esta medida.



Rafael Uribe Uribe

Barrio Marco Fidel Suaréz

- Desde la carrera 15 a carrera 17 entre la calle 48 sur a calle 50 sur. La suspensión se hará desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m.



- Desde la calle 45 sur a la calle 47 sur entre la carrera 15 a la carrera 17. El corte del servicio se hará a partir de las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m.



Barrio La Picota

- Desde la calle 54 sur a la calle 56 sur entre la carrera 4 a la carrera 6. El corte de la luz se hará desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Puente Aranda

Barrio Tejar

- Dese la calle 30 sur a calle 32 sur entre la carrera 51 a la carrera 53. La suspensión se hará desde las 8 a.m. hasta las 12 p.m.



Barrio Los Ejidos

- Desde la calle 41 a la calle 43 entre la calle 28 sur a la calle 30 sur. El corte se hará desde las 8:15 a. m. hasta las 12:15 p.m.



Barrio Autopista Muzú Orienta

- Desde la carrera 38 a la carrera 40 entre la calle 28 sur a la calle 30.La suspensión se hará desde las 2 p. m. hasta las 5 p. m.



Barrio Jorge Gaitán Cortés

- Desde la carrera 37 a la carrera 39 entre la calle 1 a calle 3. El corte de la energía se hará desde las 2 p. m. hasta las 5 p. m.

Cortes de luz en Bogotá para este miércoles 11 de agosto Foto: iStock

Kennedy

Barrio Patio Bonito III

​- Desde la calle 4 a la calle 6 entre la carrera 87 a la carrera 89. El corte de la luz se iniciará desde las 7 a. m. hasta las 5 p.m.



Barrio Tintalá

- Desde la calle 5 a la calle 7 entre la carrera 88 a la carrera 93. La suspensión se hará desde las 7 a. m. hasta las 5 p. m.

Santa Fe

Barrio La Alameda

- Desde la calle 23 a la calle 25 entre la carrera 12 a la carrera 14. El corte de la luz se hará a partir de las 8:15 a. m. hasta las 12:15 p. m.

Chapinero



Barrio Bellavista

- Desde la carrera 70 a la carrera 72 entre la carrera 2 a la carrera 4.



Barrio Emaús

- Desde la carrera 3 entre la calle 70 a calle 72.



​Barrio Las Acacias

- Desde la calle 70 a cl. 72 entre la carrera 1 a la carrera 4.



Estos barrios tendrán suspensión de la energía desde las 7:15 a. m. hasta las 5 p. m.



Barrio Chapinero Norte

- Desde la 63 a calle 66 entre la carrera 7 a la carrera 12. El corte de la luz se realizará desde las 11 a. m. hasta las 6 p. m.

Teusaquillo

Barrio Palermo

​- Desde la calle 47 a la calle 49 entre la carrera 13 a la carrera 15. La suspensión se hará desde las 8 a. m. hasta las 12 p. m.



Barrio Quinta Paredes

- Desde la carrera 43 a la carrera 45 entre la calle 23 a la calle 25. El corte de la luz se hará desde las 9 a. m. hasta las 6 p. m.



Barrios Unidos

Barrio el Rosario

- Desde la carrera 34 a la carrera 36 entre calle 62 a la calle 64. El corte se iniciará desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Los Mártires

Barrio el Listón

​- Desde la carrera 20 a la carrera 22 entre la calle 14 a la calle 16. La suspensión se hará desde las 7 p. m. hasta las 10:30 a. m. del día siguiente.

Usaquén

Barrio Santa Ana

- Desde la calle 109 a calle 111 entre la carrera 6 a la carrera 9. El corte se hará a partir de las 7 a. m. hasta las 10:30 a. m.



Barrio Los Cedros

- Desde la calle 143 a la carrera 145 entre la carrera 18 a la carrera 20. La suspensión se iniciará desde las 8:15 a. m. hasta las 4 p. m.

Suba

Cortes de luz. Foto: iStock

Barrio Suba Cerros

- Desde la calle 146 a la calle 154 entre la carrera 79 a la carrera 89, a partir de las 7:45 a.m. hasta las 5 p.m.



Barrio Batán

- Desde la calle 122 a la calle 127 entre la carrera 45 a la carrera 54, a partir de las 9 a.m. hasta las 3:30 p.m.



Barrio Canódromo

- Desde la carrera 48 a la carrera 50 entre la calle 127 a calle 129. La suspensión se hará desde las 9 a.m. hasta las 10:30 a.m.

​

​Barrio San José del Prado

- Desde la carrera 53 a la carrera 55 entre la calle 134 a calle 136. El corte se hará desde las 11 a.m. hasta las 12:30 a.m.



Barrio Tuna Alta

- Desde la cerrera 91 a la carrera 93 entre la calle 152 a calle 154, a partir de las 11 a.m. hasta las 12:30 p.m.



Barrio Las Flores

- Desde la carrera 93 a la carrera 95 entre cl.146 a cl.148. El corte se hará desde las 2 p.m. hasta las 3:30 p.m.



Barrio Prado Veraniego Norte

- Desde la calle 128 a la calle 130 entre la carrera 53 a la carrera 55, a partir de las 2 p.m. hasta las 3:30 p.m.



Barrio Las Villas

- Desde la carrera 58 a la carrera 60 entre la calle 127 a calle 129. La suspensión de la energía se iniciará desde las 4 p.m. hasta las 5:30 p.m.



Barrio Mónaco

- Desde la calle 116 a calle 118 entre la carrera 44 a la carrera 46. El corte se hará desde las 4 p.m. hasta las 5:30 p.m

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS