Ojo a los cortes de luz en Bogotá este martes 4 de agosto

Este martes 4 de agosto, varios barrios de Bogotá se quedarán sin servicio de energía por los trabajos de mantenimiento programados por la empresa Enel - Codensa.



Revise si su sector está en la lista y prepárese:

(Le puede interesar: Los barrios de Bogotá que tendrán cortes de agua esta semana)

Usaquén

Country Club: De la calle 126 a la calle 128 entre carreras 18 y 20 - De 8 a.m. a 4:30 p.m.



El Verbenal: De la carrera 19 a la carrera 21 entre calles 181 y 184 - De 8 a.m. a 6:30 p.m.



La Calleja: De la calle 126 a la calle 128 entre carreras 14 y 21 - De 8 a.m. a 4:30 p.m.



La Carolina: De la carrera 13 a la carrera 16 entre calles 126 y 128 - De 8 a.m. a 3 p.m.



Santa Bárbara: De la carrera 22 a la carrera 24 entre calles 121 y 124 - De 8 a.m. a 5 p.m.

Suba:

Casa Blanca: De la calle 220 a la calle 224 entre carreras 53 y 59 - De 10 a.m. a 5 p.m.



Mónaco: De la calle 112 a la calle 114 entre carreras 50 y 52 - De 8 a.m. a 4:30 p.m.



Niza Suba: De la carrera 80 a la carrera 82 entre calles 126 y 128 - De 8 a.m. a 4:30 p.m.



Niza: De la calle 118 a la calle 120 entre carreras 50 y 52 - De 8 a.m. a 4:30 p.m.



Tibabuyes Occidental: De la calle 141 a la calle 143 entre carreras 149 y 151 - De 8 a.m. a 5 p.m.



Villa Elisa: De la calle 134 a la calle 136 entre carreras 91 y 93 - De 8 a.m. a 4:30 p.m.

Engativá

Bolivia 2: De la calle 69 a la calle 71 entre carreras 107 y 109 - De 1 p.m. a 4 p.m.



Los Álamos: De la calle 63 a la calle 65 entre carreras 84 y 86 - De 1p.m. a 3:30 p.m.



Villa Luz: De la calle 62 a la calle 66 entre carreras 76 y 86 - De 7 a.m. a 6:30 p.m.

Fontibón

Belén Fontibón: De la carrera 109 a la carrera 111 entre calles 16 y 18 - De 8 a.m. a 12 p.m.

Kennedy

Monterrey: De la calle 8 a la calle 10 entre carreras 79 y 81 - De 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Bosa

Andalucía II: De la calle 62 sur a la calle 64 sur entre carreras 76 y 78 -De 7:30 a.m. a 5:30 p.m.



Gualoche: De la carrera 76 a la carrera 78 entre calles 59 sur y 65 sur. De 7:30 a.m. a 5:30 p.m.



La Independencia: De la carrera 85 a la carrera 88 entre calles 68 sur y 70 sur. De 8 a.m. a 4 p.m.



Osorio Diez: De la carrera 90 a la carrera 92 entre calles 50 sur y 52 sur.- De 9 a.m. a 2 p.m.

San Cristóbal

Altos de Zuque: De la carrera 15 este a la carrera 17 este entre calles 44 sur y 46 sur. De 8 a.m. a 2:30 p.m.



Santa María: De la carrera 2 a la carrera 5 entre calles 7 sur y 10 sur. De 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Ciudad Bolívar

Candelaria La Nueva: De la calle 61 sur a la calle 63 sur entre carreras 31 y 33 -De 8 a.m. a 4:30 p.m.



Arborizadora Alta: De la calle 68 sur a la calle 70 sur entre carreras 30 y 43 -De 6:30 a.m. a 6 p.m.



El Peñón del Cortijo: De la calle 67 sur a la calle 69 sur entre carreras 62 y 64 -De 8 a.m. a 12:30 p.m.

Para seguir leyendo:

- ¡Llegan los vientos de agosto! Siga estos consejos para cuidar su casa



- Este es el cronograma del pico y cédula de agosto en Bogotá



- Colegios privados deben continuar clases no presenciales

BOGOTÁ