Este miércoles 27 de abril habrá cortes de luz en algunos barrios de Bogotá. En las últimas horas, la empresa Enel Colombia confirmó cuáles serán los sectores que tendrán trabajos de mantenimiento que implicarán la interrupción temporal del servicio.



Bosa

- Barrio Jiménez de Quesada (Entre carreras 79 y 81 y calles 62 sur y 64 sur): De 7 a.m. a 5 p.m.



- Barrio La Estación Bosa (Entre carretas 74 y 76 y calles 68 sur y 70 sur): De 7 a.m. a 2 p.m.



- Barrio El Retazo (Entre carreras 79 y 81 y calles 69 sur y 71 sur): De 7:15 a.m. a 11:45 a.m.



- Barrio Antonia Santos (Entre calles 65 sur y 67 sur y carreras 80 y 82): De 2:30 p.m. a 5:30 p.m.

Antonio Nariño

- Barrio Sevilla (Entre carreras 11 y 13 y calles 2 sur y 4 sur): De 7:45 a.m. a 9 a.m.



- Barrio Ciudad Berna (entre calle 4 sur y 12 sur y carreas 10 y 14): De 9:30 a.m. a 5 p.m.

San Cristóbal

- Barrio Modelo Sur (Entre carreras 7 y 10 y calles 0 sur y 8 sur): De 7:45 a.m. a 10:45 a.m.



- Barrio Nariño Sur (Entre calles 7 sur y 12 sur y carreras 6 y 9): De 11:15 a.m. a 5 p.m.

Ciudad Bolívar

- Barrio Quiba Baja (Entre calles 74 sur y 76 sur y carreras 31 y 33): De 8 a.m. a 5 p.m.

Puente Aranda

- Barrio Autopista Muzú Oriental (Entre calles 26 sur y 28 sur y carreras 34 y 36): De 8 a.m. a 4 p.m.



- Barrio La Pradera (Entre carreras 63 y 65 y calles 8 a 10): De 5:45 a.m. a 10 a.m.

Tunjuelito

- Barrio San Benito (Entre carreras 17 y 19 y calles 57 sur y 59 sur): De 8:15 a.m. a 4 p.m.

Santa Fe

- Vereda El Verjón Alto - Barrio Hoya Teusaca: De 7 a.m. a 5 p.m.



- Vereda El Verjón Bajo - Vía Choachí Acueducto Kilómetro 9 - Barrio Parque Nacional Oriental: De 7 a.m. a 5 p.m.



- Barrio Veracruz (entre carreras 9 y 11 y calles 13 y 15): De 3:45 p.m. a 5 p.m.

La Candelaria

- Barrio Centro Administrativo (Entre carreas 3 y 5 y calles 8 y 10): De 7:45 a.m. a 9 a.m.



- Barrio Las Aguas (Entre carreras 0 y 2 y calles 14 y 18): De 7:45 a.m. a 10:45 a.m.



- Barrio San Francisco Rural (Entre calles 8 y 11 y carreras 2 y 5): De 7:45 a.m. a 12:30 m.



- Barrio Egipto (Entre carreras 0 y 4 y calles 8 y 12): De 9:30 a.m. a 5 p.m.



- Barrio La Catedral (Entre calles 11 y 14 y carreras 2 y 9): De 2 p.m. a 5 p.m.

Chapinero

- Barrio Chapinero Norte (Entre calles 63 y 65 y carreras 6 y 8): De 8:15 a.m a 3 p.m.



- Barrio Marly (Entre calles 47 y 49 y carreras 6 y 8): De 9 a.m. a 5 p.m.



- Barrio Pardo Rubio (Entre carreras 6 y 8 y calles 47 y 49): De 9 a.m. a 5 p.m.

Fontibón

- Barrio Villemar (Entre calles 16 y 18 y carreras 95 y 97): De 8:15 a.m. 1 12:30 m.

Barrios Unidos

- Barrio La Castellana (Entre calles 94 y 96 y carreras 44 y 46): De 8 a.m. a 12 m.

Suba

- Barrio Villa Pinzón: De 8:30 a.m. a 5 p.m.



- Barrio Victoria Norte: De 8:30 a.m. a 5 p.m.

