¡Tome nota! Cortes de luz en Bogotá para este 16 de julio

Enel-Codensa, empresa encargada del servicio de energía en Bogotá, anunció que adelantará trabajos de mantenimiento en varios sectores de la capital este viernes 16 de julio. Por esta razón, dichos sectores tendrán cortes temporales o totales del servicio.



Según Codensa, los cortes obedecen al proceso de modernización y mantenimiento de la infraestructura de distribución de energía en la ciudad.



Tome nota de los barrios y localidades donde habrá cortes de luz este viernes.

Barrios Unidos

-Barrio Benjamín Herrera: Calle 62 a Calle 64 entre Carrera 27 a Carrera 29.

Horario de la suspensión: 1 p.m. a 5 p.m.

Bosa

-Barrio Los Sauces: Carrera 83 a Carrera 85 entre Calle 64 sur a Calle 66 sur.

Horario de la suspensión: 7:15 a.m. a 4:15 p.m.

Chapinero

-Barrio Espartillal: Carrera 13 a Carrera 15 entre Calle 75 a Calle 77.

Horario de la suspensión: 8:30 a.m. a 5:15 p.m.



-Barrio Lago Gaitán: Carrera 13 a Carrera 15 entre Calle 76 a Calle 78

Horario de la suspensión: 8:30 a.m. a 5:15 p.m.



-Barrio Chicó Norte II Sector: Carrera 6 a Carrera 9 entre Calle 98 a Calle 100.

Horario de la suspensión: 8:30 a.m. a 3 p.m.

Ciudad Bolívar

-Barrio Los Tres Reyes I: Calle 61 sur a Calle 63 sur entre Carrera 74 a Carrera 76.

Horario de la suspensión: 7:45 a.m. a 5:30 p.m.



-Barrio Rincón de Galicia: Calle 61 sur a Calle 63 sur entre Carrera 74 a Carrera 76.

Horario de la suspensión: 7:45 a.m. a 5:30 p.m.



Engativá

-Barrio Marandú: Calle 68 a Calle 70 entre Carrera 111 a Carrera 113.

Horario de la suspensión: 7:30 a.m. a 1:30 p.m.



-Barrio Normandía: Calle 48 a Calle 50 entre Carrera 70 a Carrera 72.

Horario de la suspensión: 8 a.m. a 2 p.m.

Foto: iStock

Fontibón

-Barrio El Chanco I: Calle 13 a Calle 15 entre Carrera 122 a Carrera 124.

Horario de la suspensión: 7 a.m. a 5:30 p.m.

La Candelaria

-Barrio Centro Administrativo: Carrera 7 a Carrera 9 entre Calle 8 a Calle 10.

Horario de la suspensión: 8:45 a.m. a 5 p.m.

Rafael Uribe Uribe

-Barrio Gustavo Restrepo: Calle 31 sur a Calle 33 sur entre Carrera 15 a Carrera 17.

Horario de la suspensión: 8 a.m. a 5 p.m.

San Cristóbal

-Barrio San Vicente: Calle 34 sur a Calle 36 sur entre Carrera 8 este a Carrera 10 este.

Horario de la suspensión: 1 a.m. a 5:30 p.m.



-Barrio Santa Inés Sur: Carrera 10 este a Carrera 12 este entre Calle 31 sur a Calle 33 sur.

Horario de la suspensión: 7:30 a.m. a 11:30 a.m.



Santa Fe

-Barrio Santa Inés: Calle 8 a Calle 10 entre Carrera 9 a Carrera 11.

Horario de la suspensión: 5:45 a.m. a 8:30 a.m.

Suba

-Barrio Lisboa: Calle 130 a Calle 133 entre Carrera 148 a Carrera 151.

Horario de la suspensión: 8 a.m. a 4 p.m.

Teusaquillo

-Barrio Acevedo Tejada: Calle 25 a Calle 28 entre Carrera 32 a Carrera 34.

Horario de la suspensión: 7:15 a.m. a 4:30 p.m.



-Barrio Campín Occidental: Calle 61 a Calle 63 entre Carrera 34 a Carrera 36.

Horario de la suspensión: 9 a.m. a 5 p.m.

Usaquén

-Barrio San Antonio Noroccidental: Carrera 15 a Carrera 17 entre Calle 180 a Calle 182.

Horario de la suspensión: 8:45 a.m. a 1 p.m.

Usme

-Barrio Gran Yomasa: Calle 80 sur a Calle 82 sur entre Carrera 0 este a Carrera 2 este.

Horario de la suspensión: 7:30 a.m. a 5:30 p.m.



-Barrio La Esperanza de Usme: Calle 97 sur a Calle 101 sur entre Carrera 3 este a Carrera 6 este.

Horario de la suspensión: 7 a.m. a 6 p.m.

