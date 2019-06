¡Ojo! Estos son los barrios que tendrán cortes de agua

Por el mantenimiento e instalación de tuberías en obras viales de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, desde el lunes 10 de junio hasta el viernes 14 de junio, se suspenderá el servicio en 11 localidades de la ciudad. Entérese de si en su barrio habrá cortes de agua a continuación.

Lunes 10 de junio

San Cristóbal:

Barrios: La Gloria, Quintal, San José Sur-Oriental y Canadá Güira, de la calle 41 Sur a la calle 50B Bis Sur, entre carrera 10 Este a la carrera 3C Este.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 16 horas

​Motivo: Mantenimiento de estructuras



Bosa

Barrio: San Diego, de la carrera 78 a la diagonal 73F Sur, entre carrera 77G a la carrera 80J.

​Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 24 horas

​Motivo: Instalación de válvulas e hidrantes

Martes 11 de junio

Engativá

Barrios: Villas de Granada y Jaboque, de la calle 73 a la calle 68B, entre carrera 96 a la carrera 114.

​Inicio de corte: 9 a.m.

​Duración: 24 horas

​Motivo: Instalación de válvulas



Fontibón

​ Barrios: Zona Industrial Franco

​Inicio de corte: 9 a.m.

​Duración: 24 horas

Motivo: Cambio de medidor



Kennedy

Barrios: Lusitania, de la avenida carrera 68 a la transversal 71B, entre avenida carrera 6 o Américas a la avenida calle 13; Calandaima, de la carrera 89 a la carrera 107, entre calle 6 a la calle 38 Sur; Patio Bonito, de la carrera 86 a la carrera 89A, entre calle 40B Sur a la calle 43 Sur.

Inicio de corte: 9 a.m. en Lusitania, 8 a.m. en Calandaima y Patio Bonito

​Duración: 24 horas

Motivo: Empates red de acueducto e instalación de válvulas



Ciudad Bolívar

Barrios: Cedritos del Sur, Casa de Teja, Bogotá y Monterrey, de la calle 75 Sur a la calle 80 Sur, entre carrera 14 a la carrera 18C; Estrella del Sur, de la calle 77 Sur a la calle 69 Sur, entre carrea 18I a la carrera 17K; Alameda y Lucero del Sur, de la calle 64 Sur a la calle 71 Sur, entre carrera 17 a la carrera 17J.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 16 horas

Motivo: Mantenimiento de estructuras



Usme

Barrios: Granada Sur, La Aurora, Nuevo San Andrés, Serafín y Doña Juana, de la calle 64 Sur a la calle 73A Sur, entre avenida carrera 1 a la carrera 8; Duitama, Santa Marta, Nevado y Barranquillita, de la calle 60 Sur a la calle 73C Sur, entre avenida carrera 1 a la carrera 4 Este.

​Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 16 horas

Motivo: Mantenimiento de estructuras



Bosa

Barrios: Juan Pablo 2, de la diagonal 69B Sur a la calle 65 Sur, entre carrera 78L a la carrera 77H.

​Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 24 horas

Motivo: Empates red de acueducto



Suba

Barrios: Aures, Aures 2, Lago de Suba y Lech Walesa, de la calle 126 a la calle 132, entre carrera 97 a la carrera 118.

​Inicio de corte: 10 a.m.

​Duración: 24 horas

Motivo: Empates red de acueducto

Miércoles 12 de junio

Teusaquillo

Barrios: Quinta Paredes, de la avenida calle 22 a la avenida calle 26, entre carrera 40 a la carrera 50.

​​Inicio de corte: 9 a.m.

​Duración: 24 horas

Motivo: Mantenimiento preventivo



Ciudad Bolívar

Barrios: Guadalupe, de la calle 45 Sur a la avenida calle 57R Sur, entre carrera 62 a la transversal 68C; Sierra Morena, de la transversal 50 a la carrera 77C, entre calle 63 Sur a la calle 76 Sur.

​​Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 16 horas

Motivo: Mantenimiento de estructuras

Jueves 13 de junio

Engativá

​ Barrios: Florencia y Santa Rosita, de la calle 72 a la calle 80, entre carrera 86 a la carrera 96.

​​Inicio de corte: 9 a.m.

​Duración: 24 horas

Motivo: Instalación de válvulas



Teusaquillo

Barrios: El Recuerdo, Centro Nariño-Centro Médico, Acueducto de Bogotá y Ágora, de la avenida calle 22 a la avenida calle 26, entre carrera 33 a la carrera 40.

​​Inicio de corte: 9 a.m.

​Duración: 24 horas

Motivo: Mantenimiento preventivo



Fontibón

Barrios: Zona Industrial Franco, de la avenida calle 17 a la avenida calle 22, entre avenida carrera 68 a la carrera 68D.

​​Inicio de corte: 9 a.m.

​Duración: 24 horas

Motivo: Cambio de medidor



Ciudad Bolívar

Barrios: Verona, La Coruña y Candelaria la Nueva, de la diagonal 69 Sur a la calle 58 Bis Sur, entre carrera 71B a la carrera 38.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 16 horas

Motivo: Mantenimiento de estructuras



Usme

Barrios: San Pedro, Villa Diana y Villa Rosita, de la calle 77A Sur a la calle 92 Sur, entre carrera 9C Este a la carrera 26 Este.

Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 16 horas

Motivo: Mantenimiento de estructuras



Rafael Uribe Uribe

Barrios: Terrazas de San Jorge, El Triunfo, Nuevo Pensilvania, Callejón de Santa Bárbara, La Carolina, Chircales, Pijaos, Puerto Rico y Mirador de Molinos (de la carrera 7 a la transversal 12G, entre diagonal 48Q Sur a la calle 34 Sur); Terrazas de San Jorge, El Triunfo, La Resurrección, El Mirador, Callejón de Santa Bárbara, Zarazota y Nueva Silvania (de la transversal 5 a la carrera 14, entre calle 35 Sur a la calle 50 Sur); San Jorge, Marco Fidel Suárez, Granjas de San Pablo y Tierras de San Jorge (de la calle 41A Sur a la diagonal 49 Sur, entre transversal 12A Bis B a la transversal 18B); Río de Janeiro, Pesebre, Triunfo, Colinas, Resurrección y Granjas de San Pablo (de la carrera 12B a la transversal 17B, entre calle 32A Sur a la calle 42 Bis Sur).

​Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 16 horas

Motivo: Mantenimiento de estructuras



Suba

Barrios: Costa Azul, El Poa, La Chucua, Potrerillo, Puerta del Sol, Villa María y Villa María 1, de la calle 132 a la calle 145, entre carrera 97 a la carrera 118.

​Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 16 horas

Motivo: Mantenimiento de estructuras

Viernes 14 de junio

Soacha

Barrios: El Sol, Andalucía, El Dorado, Juan Pablo 2, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María (de la calle 12B a la calle 22, entre carrera 4 a la carrera 9 Este); El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chicó Sur, Galicia, de la carrera 5A Este a la carrera 9 Este (entre calle 7A a la calle 12B); Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza y Los Cristales (de la calle 22 a la calle 22B, entre carrera 6 Este a la carrera 10 Este).

​Inicio de corte: 8 a.m.

​Duración: 24 horas

Motivo: Instalación de válvulas e hidrantes

Recomendaciones

La entidad hace la siguiente serie de recomendaciones para los ciudadanos que resultarán afectados por los cortes de agua:



-Mantener en perfecto estado las instalaciones internas de agua potable y aguas residuales, como tuberías, grifos y sanitarios, entre otros.

-Lavar los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año.

-Almacenar suficiente agua en los tanques para el tiempo que dure la suspensión del servicio. Si lo hace en recipientes como canecas o vasijas, manténgalas tapadas y consúmala antes de 24 horas.



REDACCIÓN BOGOTÁ