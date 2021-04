Lugares de Bogotá que tendrán cortes de agua y luz este 13 de abril

Para este martes 13 de abril, la Alcaldía de Bogotá y las empresas encargadas de administrar los servicios públicos en la capital han anunciado que habrá cortes de luz y de agua en varios sectores de la ciudad.

El Distrito señaló que, entre otras cosas, las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento y reparación.



Le contamos cuáles barrios quedarán afectados y por cuánto tiempo.



Cortes de agua

Desde hace unos días, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá advirtió que estaría realizando trabajos en las redes de distribución de agua potable de la ciudad.



Por eso, les recomendaron a los usuarios llenar sus tanques de reserva (si los tienen), no consumir agua que haya estado en recipientes por más de 24 horas y priorizar el lavado de manos y la limpieza de alimentos.



Entretanto, los sectores que tendrán cortes son:



Kennedy: Tocarema, Palenque y Pastranita. (A partir de las 10 a.m. y hasta 24 horas después).



Puente Aranda: Tejar, Ospina Pérez, Alquería y Muzú. (A partir de las 10 a.m. y hasta 24 horas después).



Teusaquillo: La soledad. (A partir de las 9 a.m. y hasta 24 horas después).



Ciudad Bolívar: Meissen, México, Lucero, Gibraltar Sur, Alameda, Quintas del Sur, Sotavento, Casa de Teja Buenos Aires, Juan Pablo 2, Compartir, Capri, Minuto de María, Tierra Unida, República de Venezuela, Limonar, Canadá, Ciudad de Bogotá, Tesoro

Capri, Nutibara, Vista Hermosa, Naciones Unidas, Paraíso, Triunfo, Lucero Alto, Tesoro, Potreritos, La Cumbre, Sector Rinconcito, La Playa, Tesorito, Minuto de María, Arabia, Policlínico, Cedro Del Sur Arabia, Bella Flor Sur, Cordillera Del Sur, El Mirador, El Tesoro, La Torre, Los Alpes Sur, Naciones Unidas, Nueva Esperanza, Paraíso, Quiba, Urbano, San Rafael, Villa Gloria, Villas Del Diamante, Alpes 2, Cordillera. (A partir de las 2 p.m. y hasta 32 horas después.)



Soacha: Emar. (10 a.m. y hasta cuatro horas después).



Recuerde que si su sector necesita un carrotanque, puede solicitarlo a la línea 116, aunque la Alcaldía advirtió que se les dará prioridad a los lugares que presentan "alta concentración de público", las clínicas y los hospitales.



Cortes de luz

De otro lado, este 13 de abril también se presentarán interrupciones en el servicio eléctrico de la capital en los siguientes sectores:



Kennedy: Tintalá. (Entre las 8 a.m. y las 5:15 p.m.).



San Cristóbal: Villa de Los Alpes. (Entre las 7 a.m. y las 12:15 p.m.).



Ciudad Bolívar: Arborizadora Alta (Entre las 2:00 p. m. y las 5:30 p. m.), Bella Flor Sur (entre las 7:15 a. m. y las 4:30 p. m.), Jerusalén (entre las 7:45 a. m. y las 11:30 a. m.), Los Tres Reyes (entre las 7:00 a. m. y las 5:30 p. m.), María Cano (entre las 7:00 a. m. y las 5:30 p. m.) y Primavera II (entre las 8:15 a. m. y las 3:15 p. m.).



Engativá: Florida Blanca (de 7:15 a.m. a 12:30 p.m.), Los Álamos (de 1:00 p.m. a 5:30 p.m.), Villa Luz (de 7:45 a.m. a 5:30 p.m.), El Cortijo (de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.).



Fontibón: Aeropuerto El Dorado y Brisas Aldea Fontibón (de 7:30 a.m. a 6:00 p.m.).



Puente Aranda: Pensilvania (de 8:15 a.m. a 5:30 p.m.) y Remanso (de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.).



Teusaquillo: Palermo y Santa Teresita (de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.).



Usaquén: Cedritos (de 9:15 a.m. a 1:15 p.m.) y Los Cedros (de 8:15 a.m. a 1:30 p. m.).



Soacha: Desde la calle 3 a la calle 5 entre carrera 15 y carrera 18 (de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.).



