Conozca en qué zonas y localidades de Bogotá habrá cortes de agua

Para este miércoles, 9 de junio, en diferentes sectores de Bogotá se presentarán algunos cortes del servicio de agua potable, debido a diferentes procedimientos que se estarán realizando por funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).



Entre las intervenciones a realizar se encuentra la reparación de diferentes redes de distribución del líquido vital en algunas localidades de la ciudad. Medidas que ayudarán a reducir las probabilidades de afectaciones futuras.



Zonas con cortes del servicio

Localidad de Engativá



En el barrio Palo Blanco y desde la calle 72 a la calle 68, entre la carrera 70 a la carrera 72, no contarán con el servicio desde las 09:00 a.m. hasta el mismo horario del día siguiente debido a reparaciones de daños internos.



Localidad de Bosa



En el barrio San Bernardino XIX (desde la calle 73 sur a la calle 75A sur, entre la carrera 95A a la carrera 106A) tendrán suspensión del líquido vital, debido al desvío de la red de acueducto desde las 10:00 a.m. hasta la misma hora del próximo jueves 10 de junio.

​

Localidad de Tunjuelito



En el sector cercano al Parque El Tunal, desde la calle 48B sur a la calle 58A sur, entre la carrera 19C a la Avenida Carrera 24; habrá suspensión durante 24 horas que iniciará a las 10:00 a.m., dado que se realizará mantenimiento preventivo.



Los cortes en el servicio continuarán hasta el 13 de junio en otras localidades de la ciudad como San Cristóbal, Soacha, Tunjuelito y Bosa.



