La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció cuáles serán los barrios que tendrán cortes provisionales de agua este jueves 3 de marzo.



La suspensión del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y empates de la red de acueducto.



Usaquén

La Carolina, Country Club: De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134 (Desde las 10 a.m. y por 24 horas)



Country Club, La Calleja: De la Carrera 19 a la Carrera 21, entre la Calle 127 a la Calle 127A (Desde las 10 a.m. y por 24 horas)

Engativá

Santa María del Lago: De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 72 a la Carrera 77 (Desde las 9 a.m. y por 24 horas)

Fontibón

El Charco (1, 2, 3 y Rural 2), Kasandra, El Charco, Puente Grande, Brisas de Fontibón y el Triángulo: De la Avenida Centenario a la Calle 13D, entre la Carrera 123 a la Carrera 128 - De la Calle 22D a la Diagonal 14D, entre la Carrera 128 a la Carrera 138A (Desde las 10 a.m. y por 24 horas)



Sabana Grande y Zona Franca (Residencial, no incluye la Zona Franca Comercial): De la Diagonal 16 (Avenida Centenario) a la Calle 13D, entre la Carrera 96A hasta la Carrera 109 (Desde las 10 a.m. y por 24 horas)

Ciudad Bolívar

Perdomo, Peñón del Cortijo y Barlovento: De la Avenida Calle 57R Sur a la Diagonal 68 Sur, entre la Avenida Carrera 70C a la Calle 73F Sur (Desde las 10 a.m. y por 24 horas)

Soacha

Ubaté, San Juan de Ubaté, Rincón de Ubaté, San Marcos, La España, Parques del Sol, Cien Familias, Bosques de Cipi, Cohabitar, La Pradera, El Paraíso, La Florida y Altos de La Florida: De la Calle 1 a la Calle 14, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 3B (Desde las 10 a.m. y por 24 horas)

Santa Fe y San Cristóbal

San Francisco Rural, La Peña, El Guavio, Los Laches El Rocío, El Dorado - Montecarlo y Molinos de Oriente- San Dionisio, Grancolombiano, Instituto Roosevelt: De la Carrera 7C Este a la Carrera 16 Este, entre la Calle 17 a la Calle 9 Sur - De la calle 11 Sur a la Calle 17 Sur, entre la Carrera 14 Este a la Carrera 24 Este (Desde las 10 a.m. y por 24 horas)

EL TIEMPO