La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que por obras de reparación y mantenimiento se realizarán cortes de agua en diferentes barrios de Bogotá desde hoy 8 de agosto hasta el viernes 11 del mismo mes.



La suspensión del servicio puede llegar a tardar hasta 28 horas, en algunos sectores. Asimismo, los cortes empezarán en horas de la mañana.



“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio” señala el portal de la empresa Acueducto.



El Acueducto recomienda que el agua que almacene en recipientes debe consumirse en un periodo de 24 horas, además, procure llenar los tanques de suministro o de reserva en su hogar.



Recuerde hacer uso del agua de forma racional y consciente, privilegiando el lavado de manos y de los alimentos.



Martes 8 de agosto

Teusaquillo

Quesada, Belalcázar y Alfonso Lopez. De la calle 45 a la calle 53, entre la carrera 14 a la carrera 24. Horario: 09:00 a.m. 24 horas.



Antonio Nariño

La Fragua, Santander, SENA. De la calle 22 sur a la calle 11 sur, entre la carrera 27 a la transversal 35A. Horario: 8:00 a.m. 27 horas.



Bosa

La Paz. De la carrera 84 a la carrera 85A, entre la calle 64 sur a la calle 68 sur. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.



Kennedy

Villa Alsacia, El Vergel, Bavaria, Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Las Dos Avenidas, Tintalá, Valladolid, El Vergel, Sabana Grande, El Chanco, La Magdalena, Zona Franca. De la calle 13 a la calle 7, entre la avenida Boyacá al Río Bogotá. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.

Miércoles 9 de agosto



Suba

Tuna Alta. De la carrera 90 a la carrera 96, entre la calle 157C a la calle 170. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.



Antonio Nariño

San Antonio, La Fraguita. De la calle 1 a la calle 13 sur, entre la carrera 14 a la carrera 24D. Horario: 8:00 a.m. 27 horas.



San Cristóbal

Calvo Sur y Modelo Sur. De la avenida calle 1 a la avenida calle 11 sur, entre la carrera 7 a la carrera 8C.

(Hospital La Samaritana y Cárcel Distrital – Ala Este). Horario: 8:00 a.m. 27 horas.



Fontibón

Capellanía, Modelia. De la calle 22 a la avenida calle 26, entre la avenida carrera 72 a la carrera 86. Horario: 7:00 a.m. 28 horas.



San Cristóbal

Bello Horizonte. De la calle 27 sur a la calle 32A sur, entre la carrera 2 a la carrera 5 este. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.



Usme

Brazuelos. De la calle 96 sur a la calle 102, entre la carrera 6 a la carrera 14. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.



Tunjuelito

Samore II. De la carrera 33 a la carrera 24, entre la calle 47 a la calle 56A. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.



San Cristóbal

Casa Linda, Casa Grande. De la Carrera 21 a la Carrera 51, entre la Calle 68 Sur a la Calle 57 Sur. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.



Kennedy

Tequendama. De la Carrera 78K a la Carrera 79, entre la Calle 38C Sur a la Calle 38 Sur. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.

Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central

Horario: 10:00 a.m. 24 horas:

- De la Calle 37 Sur a la Calle 41 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K.

- De la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H.

- De la Transversal 78B a la Transversal 74F, entre la Calle 40 Sur a la Calle 41 Sur.

- De la Calle 26 Sur a la Avenida Primero de Mayo (Transversal 73), entre la Carrera 78B a la Carrera 72C.

Usme

Serranías I, El Curubo Alaska, El Nevado Antonio José de Sucre El Nevado II, Usminia, El Pedregal, El Virrey, La Esperanza de Usme, Chapinerito, Villa Israel, Los Olivares, San Felipe de Usme, La Comuna, Charalá, serranías, Duitama, La Reforma, Comuneros. De la Calle 49A Sur a la Calle 118 Sur, entre la Carrera 1C Este a la Carrera 7D Este. Horario: 2:00 p.m. 12 horas.



San Cristóbal Sur y Usme

Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, Yomasa, Ciudad Londres, Ciudad Londres I, La Cabana, Doña Liliana, Bolonia I, La Esperanza Sur I, Tibaque Sur, Liliana, Villa Diana, San Rafael Usme, Las Gaviotas, Quindío. De la Calle 46B Sur a la Calle 85A Sur, entre la Carrera 17 D Este a la Carrera 11B Este. Horario: 8:00 a.m. 12 horas.

Jueves 10 de agosto



Usaquén

Santa Barbara Occidental. De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.

Bosque de Pinos, Santa Cecilia. De la Carrera 1 a la Carrera 5, entre la Calle 160 a la Calle 163B. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.



Engativá

Villa Luz. De la Calle 63 a la Calle 72, entre la Carrera 77A a la Carrera 86. Horario: 9:00 a.m. 24 horas.



Fontibón

Ciudad Salitre, Terminal de transportes. De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24. Horario: 7:00 a.m. 28 horas. Horario: 7:00 a.m. 28 horas.



Puente Aranda

Comuneros. De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 3 a la Avenida Calle 6. Horario: 7:00 a.m. 28 horas.

Hipotecho Sur, La Igualdad. De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 70B. Horario: 7:00 a.m. 28 horas.



Kennedy

Lusitania. De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G. Horario: 7:00 a.m. 28 horas.



Fontibón

Granjas de Techo. De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 68D. Horario: 7:00 a.m. 28 horas.



Santa Cecilia. De la Calle 24F a la Avenida Calle 26, entre la Transversal 84B a la Avenida Carrera 86. Horario: 7:00 a.m. 28 horas.



Belén, Villa Carmenza. De la Calle 17 a la Calle 22, entre la Carrera 106 a la Carrera 116. Horario: 07:00 a.m.

28 horas.



San Cristóbal y Usme

San Rafael, Libertadores. De la Calle 48 Sur a la Calle 64A Sur, entre la Carrera 14 Este a la Carrera 19 Este. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.



Puente Aranda

Tejar, Ospina Pérez, Alquería, Alcalá. De la Avenida Primera de Mayo a la Avenida Calle 45A Sur, entre la Carrera 51 a la Avenida Carrera 68. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.



Kennedy

Pastrana. De la Calle 41 Sur a la Calle 42H Sur, entre la Carrera 78H a la Carrera 78. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.



Tunjuelito y San Cristóbal

Venecia, San Vicente, Fátima. De la Calle 45 Sur a la Calle 56A Sur (Avenida Boyacá), entre la Carrera 33 a la Carrera 60. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.



Usme

El Nuevo Portal II Rural, El Portal del Diurno, El Refugio I, Portal Rural II, El Nuevo Portal II, La Huerta, El Uval, Puerta al Llano de Usme, Brisas del Llano, El Nuevo Portal, El Progreso Usme, Puerta al Llano Rural, La Orquídea de Usme, El Tuno, Desarrollo Brazuelos, Brazuelos Occidental, Brazuelos Occidental Rural, Villa Israel, La Esperanza de Usme, Antonio José de Sucre, Usminia, Villa. De la Calle 96 Sur a la Calle 118A Sur, entre la Carrera 6 Este a la Transversal 8 Este. Horario: 8:00 a.m. 12 horas.

Los cortes durarán de 4 a 28 horas. Foto: Archivo El Tiempo/iStock

Viernes 11 de agosto

Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Sur, Hipotecho Occidental, Provivienda, Provivienda Oriental. De la Calle 6 a la Avenida Primera de Mayo (Calle 26 sur), entre la Avenida Boyacá a la Carrera 68. Horario: 1:00 p.m. 3 horas.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

