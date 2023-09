La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que tiene previsto llevar a cabo labores de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua en varios sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar un suministro continuo y de calidad para todos los usuarios. Estas obras se realizarán desde el 4 al 8 de septiembre de 2023, en diferentes localidades de la capital.



Durante el período mencionado, se ejecutarán trabajos para minimizar posibles afectaciones causadas por daños en las tuberías y accesorios de suministro de agua. Estas labores serán fundamentales para prevenir daños mayores y asegurar un funcionamiento eficiente del sistema de distribución de agua potable en Bogotá.



Estas localidades presentarán cortes de agua

Cortes de agua de Bogotá. Foto: Acueducto de Bogotá

Las zonas que se verán afectadas por estas intervenciones incluyen diferentes localidades de la ciudad:



Localidad de Engativá



El día martes 5 de septiembre, se llevarán a cabo trabajos en las siguientes áreas:



-San Joaquín: Desde la calle 80 hasta la calle 90, entre la carrera 72 y la carrera 86. Horario: 09:00 a.m. a 24 horas.

-Bosque Popular: Desde la calle 63 hasta la calle 68, entre la carrera 68 y la carrera 77. Horario: 09:00 a.m. a 24 horas.



Localidad de Suba



El miércoles 6 de septiembre, se realizarán trabajos en:



-Niza Norte: Desde la transversal 60a hasta la carrera 72, entre la calle 127 y la calle 129. Horario: 10:00 a.m. a 24 horas.



Localidad de Usaquén



También el miércoles 6 de septiembre, se llevarán a cabo trabajos en:



-Barrancas, Barrancas Norte: Desde la carrera 7 hasta la carrera 9, entre la calle 153 y la calle 159. Horario: 10:00 a.m. a 24 horas.

-Rincón del Chicó, Santa Bibiana, San Patricio y Molinos Norte: Desde la carrera 9 hasta la carrera 45, entre la calle 104 y la calle 116. Horario: 10:00 a.m. a 24 horas.



Localidad de Santa Fe



El miércoles 6 de septiembre, se realizarán trabajos en:



-San Diego: Desde la calle 26 hasta la calle 32, entre la carrera 7 y la carrera 14. Horario: 09:00 a.m. a 24 horas.



Estas labores continuarán en otras localidades y sectores de Bogotá los días siguientes, con el objetivo de mejorar la infraestructura y garantizar un suministro de agua adecuado para todos los ciudadanos.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.