¡Pilas! hoy habrá cortes de agua en estas localidades

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá continúa realizando labores de mantenimiento y rehabilitación de redes en varios sectores de la ciudad, por lo que podrían verse afectados con cortes de agua durante 24 horas.

A continuación, verifique si su barrio será una de las zonas afectadas:

Lunes 12 de agosto

San Cristóbal

​

Barrios : Brisas, Pradera, Sierra Morena, Santa Bibiana, Potosí, Caracolí, Santo Domingo, Laguna, Tres Esquinas, Divino Niño, Espino 1° y 2° sector, Mirador de La Estancia, Rincón del Porvenir y San Rafael. Calle 63 Sur a calle 80 Sur, entre carreras 77 C y carrera 33. San Cristóbal Sur y Las Mercedes. De la calle 16 Sur a la

calle 22, entre carrera 2 a la carrera 12 Este.



Hora de inicio: 8 a.m.

Duración: 16 horas

Motivo: Empate red de acueducto.



Soacha

​

​Barrios: Luis Carlos Galán, Santo Domingo, Villa Mercedes, Minuto de Dios, Loma Linda, Casaloma, Tres Reyes, Villa Sandra, Paraíso Corinto, El Oasis, El Arroyo, La Nueva Unión, El Progreso, Altos de Pino, Tierra Linda, y Altos de Cazucá.



Hora de inicio: 10 a.m.

Duración: 24 horas

Motivo: reparación de un daño de la línea de impulsión Sierra Morena II – Sierra Morena III.



Santa Fe

Barrios: Santa Bárbara, Las Cruces y La Catedral. De la calle 1G a la avenida calle 13, entre carrera 3 a la carrera 7.

Hora de inicio: 11 a.m.

Duración: 3 horas

Motivo: Instalación macromedidor.



Puente Aranda

Barrios: Sociego y 20 de Julio. De la calle 11 Sur a la calle 27 Sur, entre

carrera 8 a la carrera 10.

Hora de inicio: 10 a.m.

Duración: 24 horas

Motivo: Instalación macromedidor.



Fontibón

Barrios: Rincón Santos, Ferrocaja y La Giralda. De la carrera 94 a la

carrera 102, entre avenida calle 22 a la avenida calle 24.

Hora de inicio: 10 a.m.

Duración: 24 horas

Motivo: Empates red de acueducto.





Suba

Barrios: Mirandela, Nueva Zelandia y Villa del Prado. De la calle 170 a la calle

193, entre carrera 45 a la carrera 58.

Hora de inicio: 10 a.m.

Duración: 24 horas

Motivo: Mantenimiento estación reductora de presión.

Recomendaciones

- Activar los tanques de almacenamiento y racionalizar el consumo en las viviendas para evitar incomodidades durante los trabajos de mantenimiento.

- Si almacena agua en vasijas, manténgalas tapadas y consúmala antes de 24 horas.

- La entidad anunció que prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público que se encuentren en las zonas de los cortes. El servicio puede ser solicitado en la línea 116.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET