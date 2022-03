Por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en diferentes zonas de la ciudad, habrá varios cortes de agua este miércoles 30 de marzo de 2022.



“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, dijo la Alcaldía.



¿En dónde?

Localidad Ciudad Bolívar

Ensueño, Coruña. De la carrera 44A hasta la carrera 70D, entre la calle 58 sur a la calle 68D sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Localidad Bosa

Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Gualoche, Andalucía, Bosa La Estación (Parcial), El Motorista y Cementerio Jardines del Apogeo.



De la calle 65h sur a la calle 52a sur, entre la carrera 77g a la carrera 78.



De la calle 65f sur a la calle 59 sur, entre la carrera 78 a la carrera 79b.



De la carrera 79b a la avenida carrera 80, entre la calle 60 sur a la calle 59 sur.



Y de la carrera 79b a la carrera 79c, entre la calle 63 sur a la calle 65b sur.



Localidad Kennedy

Banderas, Rincón de Los Ángeles, Catania, Dos Avenidas.



De la diagonal 7d a la diagonal 33 sur, entre la carrera 72 bis a la carrera 78a. desde las 10:00 a.m. hasta por 4 horas. Debido a la verificación macromedidor.

EL TIEMPO