Con el fin de garantizar un buen servicio a los bogotanos, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá esta llevando a cabo obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad, debido a eso habrán cortes de agua este 20 de abril en algunas localidades de la ciudad.



Según la entidad, estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.



Cortes de agua para hoy

Kennedy



Hospital de Kennedy, Parque Timiza, Carimagua, Timiza y Timiza A.

- De la calle 37 Sur a la calle 40 Sur, entre la carrera 72N a la transversal 73D (avenida Primero de Mayo).

- De la calle 40 Sur a la calle 41 Bis sur, entre la transversal 74F (avenida Primero de Mayo) a la transversal 72I.

- De la calle 41 Bis sur a la calle 42B Bis C sur, entre la carrera 74 a la carrera 72J Bis.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Fontibón



La Felicidad

De la calle 17 a la calle 22, entre carrera 72 a la carrera 80.

09:00 a.m.

24 horas

Cambio Macromedidor



Puente Aranda



Comuneros

De la carrera 30 a la carrera 36, entre la calle 3 a la calle 6.

07:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Suba



Iberia, Atenas y Escuela de Carabineros.

De la carrera 72 a la carrera 75, entre la calle 134 a la calle 162.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Usme



San Pedro Sur, Tibaque, Los Soches, Juan José Rondón I, Tihuaque, Las Violetas y Las Violetas.

De la carrera 11 este a la carrera 26 este, entre la calle 106 Sur a la calle 74B sur.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Ciudad Bolívar



Sierra Morena y Espino I.

De la calle 64A sur a la diagonal 73C Sur, entre la carrera 77C hasta la transversal 50.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

REDACCIÓN BOGOTÁ

