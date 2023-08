El Acueducto de Bogotá tiene programados una serie de cortes en el suministro de agua para este martes 29 de agosto de 2023.



Estos forman parte de las labores de mantenimiento y mejora que se llevan a cabo regularmente en la infraestructura y redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.



Los cortes de agua que se presentarán será en los siguientes barrios:



En el barrio Pensilvania, localidad de Puente Aranda, se presentará un corte de agua en la Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 6 a la Calle 13, desde las 7:00 a.m. y tendrá una duración de 28 horas.



Así mismo, se presentarán cortes en el barrio Calvo Sur y Nariño Sur, es decir, de la Calle 1 a la Calle 11 Sur, entre la Carrera 8 a la Carrera 8C, desde las 10:00 a.m. y tendrá una duración de 12 horas.



De igual manera, varios barrios en la localidad de Ciudad Bolívar y Tunjuelito tendrán corte de agua desde las 10:00 a.m. y será de 24 horas, estos son: Mochuelo III, Monuelo II Norte, Arabia, El Tesoro, El Mochuelo Urano, El Mochuelo IV, Cordillera del Sur, Naciones Unidas, Los Alpes Sur, Brisas del Volador, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur, Fátima, Venecia Occidental.



Cortes de agua en Bogotá para el 29 de agosto. Foto: iStock

Otras dos localidades tendrán estos cortes: San Cristóbal y Kennedy desde las 10:00 a.m.y durarán 24 horas. Los barrios que presentarán estas novedades son: Vitelma, Ramírez, El Triunfo, Buenos Aires, Britalia.



Además, las localidades de Bosa, Usaquén y Teusaquillo presentarán cortes desde las 10: 00 a.m. y la última desde las 9:00 a.m. Estos barrios son: El Jardín, El Toche, La Esperanza Bosa, La Isla, La Primavera Bosa, Manzanares, San Diego, San Eugenio, San José,Santa Barbara Oriental, Alfonso Lopez.



Finalmente, la localidad de Suba también presentará cortes de agua, esta vez desde las 10: 00 a.m. Los barrios que presentarán estas novedades son: Altos de Chozica, Barajas Norte, Casa Blanca Suba I, Casablanca Suba, Ciudad Hunza, Delmonte, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Vereda Suba Cerros II, Vereda Suba Naranjos.

Recomendaciones

Debido a los próximos cortes de agua, es vital que los ciudadanos tomen medidas adecuadas para garantizar el suministro y uso eficiente de este recurso esencial. Aquí presentamos algunas recomendaciones para enfrentar esta situación:



1. Preparativos previos al corte: antes de que se lleve a cabo la interrupción del servicio, asegúrese de llenar completamente el tanque de reserva de su vivienda.



2. Almacenamiento seguro: si decide almacenar agua en recipientes adicionales, recuerde consumirla antes de las 24 horas.



3. Uso consciente del agua: durante el período de interrupción, es esencial que se utilice el agua de manera racional. Se recomienda priorizar actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.



4. Servicio de carrotanques: la EAAB estará ofreciendo el servicio de carrotanques para abastecer zonas afectadas. Sin embargo, es importante señalar que tendrán prioridad las clínicas, hospitales y centros con alta concentración de público. En caso de requerir este servicio, se puede hacer su solicitud a través de la Acualínea 116.

