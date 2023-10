Prepárese: estos son los cortes de agua programados en Bogotá para este 19 de octubre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EEAB) llevará a cabo obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua de la ciudad, con el objetivo de minimizar los posibles daños mayores en las tuberías y accesorios de suministro.



En esa línea, este jueves 19 de octubre el servicio se verá interrumpido en algunas de las localidades de la capital. A continuación, le contamos los barrios afectados, horarios y todo lo que debe tener en cuenta.

Estos son los cortes programados para el 19 de octubre

A continuación, le contamos cuáles serán los barrios que presentarán afectaciones:



Usaquén

​

- Barrios: Los Cedros, Las Margaritas.

- Lugar: de la calle 142 a la calle 153, entre la avenida Carrera 15 a la avenida Carrera 45.

- Horario: 10 a.m. por 24 horas.



- Barrios: Santa Cecilia Puente Norte, Bosque de Pinos III, Bosque de Pinos III Rural, Bosque de Pinos.

- Lugar: de la calle 163C a la calle 160A Bis, entre la carrera 6A a la carrera 5 este.

- Horario: 10 a.m. por 18 horas.



Suba

​

- Barrios: Nueva Zelandia.

. Lugar: de la calle 170 a la calle 183, entre la carrera 45 a la carrera 65.

- Horario: 10 a.m. por 24 horas.



Puente Aranda

​

- Barrios: Comuneros.

- Lugar: de la avenida Carrera 30 a la carrera 36, entre la calle 3 a la diagonal 16 sur.

- Horario: 7 a.m. por 28 horas.



Estos son los barrios afectados. Foto: Alcaldía de Bogotá

Fontibón

​

- Barrios: Ciudad Salitre y Terminal de transportes.

- Lugar: de la carrera 68D a la carrera 72, entre la avenida Calle 22 a la avenida Calle 24. - Horario: 7 a.m. por 28 horas.



- Barrios: Granjas de Techo.

- Lugar: de la avenida Calle 13 a la avenida Calle 22, entre la avenida Carrera 68 a la carrera 68D.

- Horario: 7 a.m. por 28 horas.



- Barrios: Capellanía y Modelia.

- Lugar: de la calle 22 a la avenida Calle 26, entre la avenida Carrera 72 a la carrera 86 y de la calle 22 a la avenida Calle 26, entre la avenida Carrera 72 a la carrera 86.

- Horario: 8 a.m. por 24 horas.



Ciudad Bolívar

​

- Barrios: El Mirador, Bella Flor Sur, Billas El Diamante, Villa Gloria, Juan Pablo II, San Rafael, Bella Vista Lucero Alto, Sumapaz.

- Lugar: de la calle 67A sur a la calle 71A sur, entre la carrera 18B Bis hasta la transversal 19D.

- Horario: 10 a.m. por 24 horas.

Recomendaciones

Debido a los próximos cortes de agua, es vital que los ciudadanos tomen medidas adecuadas para garantizar el suministro y uso eficiente de este recurso esencial. Aquí presentamos algunas recomendaciones para enfrentar esta situación:



1. Preparativos previos al corte: antes de que se lleve a cabo la interrupción del servicio, asegúrese de llenar completamente el tanque de reserva de su vivienda.



2. Almacenamiento seguro: si decide almacenar agua en recipientes adicionales, recuerde consumirla antes de las 24 horas.



3. Uso consciente del agua: durante el período de interrupción, es esencial que se utilice el agua de manera racional. Se recomienda priorizar actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.



4. Servicio de carrotanques: la EAAB estará ofreciendo el servicio de carrotanques para abastecer zonas afectadas. Sin embargo, es importante señalar que tendrán prioridad las clínicas, hospitales y centros con alta concentración de público. En caso de requerir este servicio, se puede hacer su solicitud a través de la Acualínea 116.

