Atentos: estos son los cortes de agua programados para este miércoles 18 de octubre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EEAB) llevará a cabo obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua de la ciudad, con el objetivo de minimizar los posibles daños mayores en las tuberías y accesorios de suministro.



Para lograrlo, se suspenderá temporalmente el servicio en varios puntos de Bogotá durante el miércoles 18 de octubre.

Estos son los cortes de agua para el 18 de octubre

A continuación, le contamos cuáles serán los barrios en los que se realizarán los cortes de agua:

Usaquén



- Barrios: Los Cedros Oriental, Acacías Usaquén, Cedro Narváez, Cedritos.

- Lugar: de la calle 140 a la calle 150A, entre la carrera 7 a la carrera 9.

- Horario: 10 a.m. por 24 horas.



- Barrios: Buenavista. Horizonte Norte, El Redil, Barrancas Oriental Rural.

- Lugar: de la calle 170 a la calle 193, entre la carrera 4A a la carrera 7.

- Horario: 10 a.m. por 24 horas.



Suba

​

- Barrios: San José del Prado, Prado Veraniego.

- Lugar: de la calle 129 a la calle 145, entre la carrera 45 a la carrera 56A.

- Horario: 10 a.m. por 24 horas.



Fontibón



- Barrios: Ciudad Salitre Occidental y Esperanza Norte.

- Lugar: de la avenida Calle 24 a la avenida Calle 26, entre la avenida Carrera 68 a la avenida Carrera 70.

- Horario: 7 a.m. por 28 horas.



- Barrios: Montevideo.

- Lugar: de la carrera 68D a la carrera 72, entre la calle 13 a la avenida Calle 22.

- Horario: 7 a.m. por 24 horas.



Esta semana, el Acueducto llevará a cabo obras de reparación y mantenimiento. Foto: iStock / Acueducto de Bogotá

Ciudad Bolívar

​

- Barrios: Sumapaz, Compartir, Lucero del Sur, Bellavista Lucero Alto, Estrella del Sur, Quiba, Casa de Teja.

- Lugar: de la calle 79 Sur a la calle 74C Sur, entre la carrera 18M a la carrera 16G.

- Horario: 10 a.m. por 24 horas.



Tunjuelito

​

- Barrios: Samore I y Samore II.

- Lugar: de la Transversal 33 a la carrera 24, entre la calle 47 Sur a la calle 53 Sur.

- Horario: 10 a.m. por 24 horas.



San Cristóbal y Santa Fe



- Barrios: Ramírez, Vitelma, Buenos Aires.

- Lugar: de la calle 11 Sur a la calle 1A, entre la carrera 12 este a la carrera 3 este.

- Horario: 10:00 a.m. por 24 horas.

Recomendaciones

Debido a los próximos cortes de agua, es vital que los ciudadanos tomen medidas adecuadas para garantizar el suministro y uso eficiente de este recurso esencial. Aquí presentamos algunas recomendaciones para enfrentar esta situación:



1. Preparativos previos al corte: antes de que se lleve a cabo la interrupción del servicio, asegúrese de llenar completamente el tanque de reserva de su vivienda.



2. Almacenamiento seguro: si decide almacenar agua en recipientes adicionales, recuerde consumirla antes de las 24 horas.



3. Uso consciente del agua: durante el período de interrupción, es esencial que se utilice el agua de manera racional. Se recomienda priorizar actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.



4. Servicio de carrotanques: la EAAB estará ofreciendo el servicio de carrotanques para abastecer zonas afectadas. Sin embargo, es importante señalar que tendrán prioridad las clínicas, hospitales y centros con alta concentración de público. En caso de requerir este servicio, se puede hacer su solicitud a través de la Acualínea 116.

