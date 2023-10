Prepárese: estos son los cortes de agua programados para el jueves 12 de octubre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EEAB) llevará a cabo obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua de la ciudad, con el objetivo de minimizar los posibles daños mayores en las tuberías y accesorios de suministro.



Para lograrlo, se suspenderá temporalmente el servicio en varios puntos de Bogotá durante la semana del 9 al 12 de octubre.

Estos son los cortes de agua programados para el 12 de octubre

Localidad: Santa Fe



- Barrio: San Diego.

- Lugar: de la calle 26 a la calle 34, entre la carrera 10 a la carrera 14.

- Horario: 9 a.m. por 24 horas.

- Tipo de trabajo: instalación de medidores.



Localidad: Suba



-Barrio: Escuela de Carabineros, El Plan, Atenas.

- Lugar: de la calle 132A a la calle 163, entre la carrera 72 a la carrera 76.

- Horario: 10 a.m. por 24 horas.

- Tipo de trabajo: instalación de macromedidores.



Localidad: Fontibón



-Barrio: Montevideo.

- Lugar: de la carrera 68D a la carrera 72, entre la calle 22 a la avenida Calle 13.

- Horario: 7 a.m. por 24 horas.

- Tipo de trabajo: empates redes acueducto.



- Barrio: Capellanía, Modelia.

- Lugar: de la calle 23 a la avenida Calle 26, entre la avenida Carrera 72 a la transversal 73A.

- Horario: 7 a.m. por 28 horas.

- Tipo de trabajo: empates redes acueducto.



- Barrio: Granjas de Techo.

- Lugar: de la avenida Calle 13 a la avenida Calle 22, entre la avenida Carrera 68 a la carrera 68D.

- Horario: 7 a.m. por 28 horas.

- Tipo de trabajo: empates redes acueducto.



Localidad: Kennedy



- Barrio: Lusitania.

- Lugar: de la carrera 68D a la carrera 72, entre la calle 22 a la avenida Calle 13.

- Horario: 7 a.m. por 28 horas.

- Tipo de trabajo: empates redes acueducto.



- Barrio: Los Almendros, Las Acacias, Ciudad de Cali, Tintalito, Dindalito, Patio Bonito Sur.

- Lugar: de la calle 38 sur a la diagonal 43 sur, entre la avenida carrera 86 a la carrera 101.

- Horario: 6 a.m. por 24 horas.

- Tipo de trabajo: puesta en servicio Red Matriz y taponamiento red antigua.



Localidad: Ciudad Bolívar



- Barrio: San Rafael, Bellavista Lucero Alto, Naciones Unidas, Estrella del Sur, Cedritos del Sur.

- Lugar: de la calle 77C sur a la calle 71 bis sur, entre la carrera 18T a la carrera 18D.

- Horario: 10 a.m. por 24 horas.

- Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.

Recomendaciones

Debido a los próximos cortes de agua, es vital que los ciudadanos tomen medidas adecuadas para garantizar el suministro y uso eficiente de este recurso esencial. Aquí presentamos algunas recomendaciones para enfrentar esta situación:



1. Preparativos previos al corte: antes de que se lleve a cabo la interrupción del servicio, asegúrese de llenar completamente el tanque de reserva de su vivienda.



2. Almacenamiento seguro: si decide almacenar agua en recipientes adicionales, recuerde consumirla antes de las 24 horas.



3. Uso consciente del agua: durante el período de interrupción, es esencial que se utilice el agua de manera racional. Se recomienda priorizar actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.



4. Servicio de carrotanques: la EAAB estará ofreciendo el servicio de carrotanques para abastecer zonas afectadas. Sin embargo, es importante señalar que tendrán prioridad las clínicas, hospitales y centros con alta concentración de público. En caso de requerir este servicio, se puede hacer su solicitud a través de la Acualínea 116.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.