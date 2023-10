¡Ojo! Estos son los cortes de agua en Bogotá para el miércoles 4 de octubre de 2023

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) emitió un comunicado sobre los cortes de agua programados para el miércoles 4 de octubre de 2023 en la capital colombiana.

Estas son las zonas que presentarán los cortes de agua

Estos trabajos se efectuarán con el objetivo de minimizar cualquier posible afectación en las tuberías y accesorios que suministran agua a la ciudad. Como parte del proceso de planificación, la empresa informó a la ciudadanía con anticipación sobre las áreas donde se llevarán a cabo dichas labores.



A continuación, se detallan las zonas de Bogotá que experimentarán cortes de agua el miércoles 4 de octubre:

Suba

El corte de agua en la localidad de Suba afectará a las áreas de Iberia, Atenas, Escuela de Carabineros y El Plan Gilmar.



Este está programado para llevarse a cabo desde las 10 a.m. y se extenderá por un período de 24 horas.



Las zonas afectadas comprenden desde la Carrera 72 hasta la Carrera 75B, entre la Calle 134 y la Calle 163, con el propósito de realizar la instalación de un macromedidor en el sistema de suministro de agua.

Engativá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó a los residentes de la Localidad de Engativá sobre un corte de agua programado que afectará el área de Ptá Salitre.



Este corte está programado para llevarse a cabo desde las 9 a.m. y se extenderá por un período de 24 horas.



La zona afectada comprende desde la Calle 80 hasta la Calle 90, entre la Carrera 114 y la Carrera 122, con el fin de llevar a cabo la instalación de medidores.

Teusaquillo

La localidad de Teusaquillo tiene programado un corte del suministro en la zona de CAN.



Este trabajo está programado para llevarse a cabo desde las 9 a.m. y se extenderá por un período de 24 horas.



El área afectada comprende desde la Calle 26 hasta la Calle 53, entre la Carrera 50 y la Carrera 60, con el objetivo de realizar la instalación de medidores en el sistema.

Fontibón



El primero afectará las áreas de El Tintal II y El Tintal Central, con un horario desde las 9 a.m. y una duración de 26 horas, abarcando desde la Calle 15B hasta la Diagonal 16 (Avenida Centenario), entre la Carrera 96A y la Carrera 97, debido a trabajos de instalación de medidores.



El segundo corte afectará a Belén y Villa Carmenza, con un horario desde las 8 a.m. y una duración de 24 horas, en un área que se extiende desde la Calle 17 hasta la Calle 22, entre la Carrera 106 y la Carrera 116.



Además de los mencionados anteriormente, se llevará a cabo un corte en la zona de Ciudad Salitre y Terminal de Transportes. Este trabajo está programado desde las 7 a.m. y tendrá una duración de 28 horas. El área comprende desde la Carrera 68D hasta la Carrera 72, entre la Avenida Calle 22 y la Avenida Calle 24.

Puente Aranda



Este corte se llevará a cabo desde las 7 a.m. y se extenderá por un período de 28 horas. El área afectada comprenderá a Comuneros desde la Avenida Carrera 30 hasta la Carrera 36, entre la Calle 3 y la Diagonal 16 Sur.

Kennedy



Los habitantes de la localidad de Kennedy tendrán cortes de agua previstos en las áreas de Hipotecho Sur y La Igualdad. Este tendrá lugar desde las 7 a.m. y se extenderá por un período de 28 horas.



Las zonas afectadas abarcarán desde la Calle 3 hasta la Calle 8 Sur, entre la Avenida Carrera 68 y la Carrera 70B.



También, el barrio Tairona se afectará desde la Avenida Carrera 86 a la Carrera 86, entre la Calle 2 a la Calle 38 Sur. Desde las 10 a.m. hasta por 24 horas. Debido a cierre de terceros.

San Cristóbal, Santa Fe



Los cortes en las localidades de San Cristóbal y Santa Fé están programados en las zonas de Ramírez, Vitelma y Buenos Aires, que se llevarán a cabo cortes de agua programados desde las 10 a.m. hasta por un período de 24 horas.



Esta interrupción del servicio abarcará desde la Calle 11 Sur hasta la Calle 1A, entre la Carrera 12 Este y la Carrera 3 Este, con el fin de llevar a cabo trabajos de empates en las redes de acueducto.

Usaquén



la localidad de Usaquén se verá afectado en las siguientes áreas: Bosque de Pinos III, Barrancas Oriental Rural, Bosque de Pinos I, Segundo Contador y Páramo.



La zona de afectación se extiende desde la Calle 153 hasta la Calle 148, entre la Carrera 4 y la Avenida Carrera 7. Este corte se llevará a cabo desde las 10 a.m. y se extenderá por un período de 18 horas, con el propósito de realizar labores de mantenimiento preventivo en el sistema de suministro de agua.

Estas son las recomendaciones que debe tener en cuenta

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ofreció algunas recomendaciones importantes para los usuarios que se verán afectados por los cortes de agua programados para el miércoles 4 de octubre de 2023:

Llene el tanque de reserva de su vivienda antes del corte de agua: se sugiere que los usuarios llenen sus tanques de reserva con anticipación para contar con un suministro temporal de agua durante el período de interrupción del servicio.



Consuma el agua almacenada en recipientes en un plazo de 24 horas: si ha almacenado agua en recipientes, es importante que la consuma dentro de las primeras 24 horas para garantizar su calidad y frescura.

Use el agua de manera racional: durante el corte de agua, es fundamental utilizar el agua de forma responsable. Se recomienda dar prioridad al lavado de manos y la preparación de alimentos para mantener prácticas de higiene adecuadas.



Servicio de carrotanques: la EAAB prestará el servicio de carrotanques durante el período de corte de agua, priorizando la atención a clínicas, hospitales y lugares con una alta concentración de público. Los usuarios que requieran este servicio pueden solicitarlo a través de la Acualínea 116.

Acueducto lanza campaña para evitar el taponamiento de alcantarillado

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

