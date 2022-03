La Empresa de Acueductos de Bogotá (EAAB) realizará cortes de agua sectorizados hasta el 18 de marzo para hacer reparaciones en las tuberías y arreglar afectaciones generadas por daños mayores. Este mantenimiento se hace con el objetivo de mejorar el servicio de distribución de agua, en especial por la coyuntura de la pandemia de covid-19.



Para el martes 15 de marzo las localidades en las que se harán los cortes son: Usaquén, Engativá, Soacha, Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. La mayoría se realizarán en la mañana y tendrán una duración de 24 horas.



Programación cortes del 15 de marzo

Usaquén

- En los barrios Villa del Prado, San José de Bavaria y Mirandela, los cortes empezarán a las 8:00 a.m. y durarán 24 horas.

- En los barrios Country Club y La Calleja, los cortes iniciarán a las 10:00 a.m. y tendrán una duración de 24 horas.



Engativá

- En el barrio del Cortijo y Lituania, los cortes serán de 24 horas e iniciarán a las 9:00 a.m.



Soacha

- En Ciudadela Sucre y San Rafael, los cortes se harán a partir de las 10:00 a.m y durarán 24 horas.



Bosa

​- Los barrios Villa del Rio, Olarte, Surbana y Nuevo Chile. No tendrán servicio por 8 horas a partir de las 10:00 p.m.

​- En los barrios Casa Blanca, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, El Portal del Brasil, Osorio X, Urbano Cañaveralejo Rural, Osorio XXIII, Chicalá, El Corzo Rural, Osorio XII, El Corzo, Brasilia, Santa Fe Bosa, Las Margaritas, La Cabana, Brasil, Osorio X, Parcela El Porvenir, Betania, habrá baja presión en el agua desde las 10:00 p.m. y por una duración de 8 horas.



Ciudad Bolívar

- En los barrios Las Acacias, Los Laureles y la Candelaria, los cortes serán por 24 horas a partir de las 10:00 a.m.



Kennedy

- En el barrio Marsella los cortes inician a las 7:00 a.m. y tendrán 24 horas de duración.

*Para más información sobre la programación de los cortes diríjase a la página de la EAAB​

La EAAB dio algunas recomendaciones para el momento de los cortes: Almacenar en los tanques suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión y, en caso de almacenar agua en vasijas, taparlas y consumirlas antes de 24 horas. Además, para ayudar a mejorar el estado de las tuberías, sugirió mantener en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos, sanitarios) además de lavar los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año.



Es importante aclarar que el Acueducto prestará servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, para esto, contactarse con la Acualínea 116.