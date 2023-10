Pilas: estos son los cortes de agua programados en Bogotá para el jueves 5 de octubre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EEAB) llevará a cabo obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua de la ciudad, con el objetivo de minimizar los posibles daños mayores en las tuberías y accesorios de suministro.



(Le puede interesar: Corte de cuentas al metro de Bogotá en foro de EL TIEMPO y Probogotá Región).



Para lograrlo, se suspenderá temporalmente el servicio en varios puntos de Bogotá durante la semana del 2 al 6 de octubre, asegurando al mismo tiempo un suministro continuo a los ciudadanos.

Estos son los barrios que presentarán novedades

Los sectores afectados por esta suspensión temporal del servicio para el jueves 5 de octubre:



Suba



- Zonas afectadas: Mónaco y Batan, desde la carrera 45 hasta la carrera 55, entre la calle 111 y la calle 127.



- Horario de suspensión: 10 a.m. por 24 horas.



Barrios Unidos



- Zona afectada: Popular Modelo, desde la calle 63 hasta la calle 68, entre la carrera 60 y la carrera 68.



- Horario de suspensión: 9 a.m. por 24 horas.



Fontibón



- Zona afectada: Granjas de Techo, desde la avenida Calle 13 hasta la avenida Calle 22, entre la avenida Carrera 68 y la carrera 68D.



- Horario de suspensión: 7 a.m. por 28 horas.



(Le puede interesar: Simulacro de evacuación en Bogotá: lo que debe saber de esta doble jornada).

Facebook Twitter Linkedin

Cortes de agua en Bogotá. Foto: Acueducto

Kennedy



- Zona afectada: Lusitania, desde la avenida Calle 6 hasta la avenida Calle 13, entre la carrera 68 y la carrera 68G.



- Horario de suspensión: 7 a.m. por 28 horas.



Fontibón



- Zona afectada: Capellanía/Modelia, desde la calle 23 hasta la Avenida Calle 26, entre la avenida Carrera 72 y la transversal 73A.



- Horario de suspensión: 7 a.m. por 28 horas.



Tunjuelito



- Zonas afectadas: Fátima y Venecia, desde la transversal 44 hasta la transversal 33, entre la calle 48 y la calle 54.



- Horario de suspensión: 10 a. m. por 24 horas.



Ciudad Bolívar



- Zona afectada: Lucero Alto, desde la calle 63 sur hasta la avenida Calle 61 Sur, entre la carrera 18M y la carrera 18Z.



- Horario de suspensión: 10 a.m. por 24 horas.



Kennedy



- Zonas afectadas: Calandaima, Tocarema y Ipanema, desde la avenida Calle 6 hasta la calle 38 sur, entre la avenida Carrera 89 y la carrera 100.



- Horario de suspensión: 10 a.m. por 24 horas.



Estas medidas son necesarias para garantizar la calidad y la eficiencia del suministro de agua en Bogotá y reducir al mínimo las afectaciones por posibles daños mayores en las tuberías.

Recomendaciones

Debido a los próximos cortes de agua, es vital que los ciudadanos tomen medidas adecuadas para garantizar el suministro y uso eficiente de este recurso esencial. Aquí presentamos algunas recomendaciones para enfrentar esta situación:



1. Preparativos previos al corte: antes de que se lleve a cabo la interrupción del servicio, asegúrese de llenar completamente el tanque de reserva de su vivienda.



2. Almacenamiento seguro: si decide almacenar agua en recipientes adicionales, recuerde consumirla antes de las 24 horas.



3. Uso consciente del agua: durante el período de interrupción, es esencial que se utilice el agua de manera racional. Se recomienda priorizar actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.



4. Servicio de carrotanques: la EAAB estará ofreciendo el servicio de carrotanques para abastecer zonas afectadas. Sin embargo, es importante señalar que tendrán prioridad las clínicas, hospitales y centros con alta concentración de público. En caso de requerir este servicio, se puede hacer su solicitud a través de la Acualínea 116.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por el Acueducto de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.