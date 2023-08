La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que, con el propósito de garantizar el suministro continuo y de calidad a todos los usuarios, se llevarán a cabo obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de varios sectores de la ciudad entre el 8 y el 11 de agosto.



Estos trabajos tienen como objetivo minimizar posibles afectaciones por daños mayores en las tuberías y accesorios de suministro de agua.

Cortes de agua para el miércoles 9 de agosto

Para el día miércoles 9 de agosto, los habitantes de la localidad de Suba, específicamente en el barrio Tuna Alta, deberán estar atentos al corte programado que inicia a las 10 a. m. y tendrá una duración de 24 horas, debido a labores de instalación de macromedidor en la zona comprendida entre la carrera 90 a la carrera 96 y de la calle 157C a la calle 170.

Por su parte, en la localidad de Antonio Nariño se verán afectados los barrios San Antonio y La Fraguita desde las 8 a. m., con una interrupción que se extenderá por 27 horas, a causa de la instalación de accesorios en el sector delimitado por la calle 1 a la calle 13 Sur y la carrera 14 a la carrera 24D.



En San Cristóbal, los barrios Calvo Sur y Modelo Sur experimentarán una suspensión del servicio por 27 horas a partir de las 8 a.m., debido a trabajos de empates en las redes de acueducto cerca del Hospital La Samaritana y la Cárcel Distrital – Ala Este, desde la avenida calle 1 a la avenida calle 11 sur, entre la carrera 7 a la carrera 8C.

Localidades y barrios afectados por los cortes de agua en Bogotá. Foto: Acueducto / iStock

Mientras que en la misma localidad de San Cristóbal, pero en el barrio Bello Horizonte, las labores comenzarán a las 10 a.m. y durarán 24 horas. Se llevarán a cabo de la calle 27 sur a la calle 32A sur, entre la carrera 2 a la carrera 5 este.



Además, en Fontibón, zonas de Capellanía y Modelia serán afectadas desde las 7 a.m., durante 28 horas, por empates en las redes. Según la empresa, el corte será desde la calle 22 a la avenida calle 26, entre la avenida carrera 72 a la carrera 86.



La localidad de Usme no queda exenta. Los residentes de Brazuelos, de la calle 96 sur a la calle 102, entre la carrera 6 a la carrera 14, tendrán interrupciones a partir de las 10 a.m. y por 24 horas.

Barrios como Serranías I, El Curubo Alaska, El Nevado Antonio José de Sucre, Usminia, El Pedregal, El Virrey, La Esperanza de Usme, Chapinerito, Villa Israel, Los Olivares, San Felipe de Usme, La Comuna, Charalá, serranías, Duitama, La Reforma y Comuneros experimentarán la suspensión del servicio desde las 2 p. m. y por 12 horas gracias a la instalación de un macromedidor. Esto será de la calle 49A sur a la calle 118 Sur, entre la carrera 1C este a la carrera 7D este.

En Tunjuelito, el barrio Samore II enfrentará cortes desde las 10 a.m. durante 24 horas, desde la carrera 33 a la carrera 24, entre la calle 47 a la calle 56A. Esto mismo ocurrirá en San Cristóbal, en los barrios Casa Linda y Casa Grande, de la carrera 21 a la carrera 51, entre la calle 68 sur a la calle 57 sur.



Por su parte, Kennedy tendrá afectaciones en los barrios Tequendama (de la carrera 78K a la carrera 79, entre la calle 38C sur a la calle 38 sur) y Ciudad Kennedy Oriental y Central debido a diferentes labores que iniciarán a las 10 a.m. y se extenderán 24 horas.

Finalmente, en las localidades de San Cristóbal Sur y Usme, barrios como Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, Yomasa, Ciudad Londres, Ciudad Londres I, La Cabana, Doña Liliana, Bolonia I, La Esperanza Sur I, Tibaque Sur, Liliana, Villa Diana, San Rafael Usme, Las Gaviotas y Quindío tendrán cortes desde las 8 a.m. por un lapso de 12 horas a causa de la renovación de accesorios.



Esta suspensión comprenderá desde la calle 46B sur a la calle 85A Sur, entre la carrera 17 D este a la carrera 11B este.

VALERIA CASTRO VALENCIA

​*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la página web de la Acueducto de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.