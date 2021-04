Estos barrios tendrán cortes de agua en Bogotá este 5 y 6 de abril

Este lunes y martes, barrios de Kennedy, Engaticá, Teusaquillo, Chapinero, Bosa, Suba y Usaquén tendrán cortes de agua debido a que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá estará haciendo trabajos de mantenimiento.



Estos serán los sectores afectados en la provisión del servicio para este 5 y 6 de abril:

Lunes 5 de abril

Kennedy



El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo y Castilla (al Norte avenida calle 8): Avenida calle 12 a calle 16 entre avenida carrera 72 a transversal 75 - Avenida calle 8 a avenida calle 12 entre avenida carrera 72 a carrera 79 A - Avenida calle 8 a calle 11B Bis entre carrera 79 a avenida carrera 80 - Calle 7B Bis a calle 10F entre avenida carrera 80 a carrera 86 (Desde las 10 a.m, y por 24 horas).

Martes 6 de abril

Engativá



El Encanto: De la calle 26 a la calle 68 y de carrera 70 a la carrera 72 (Desde las 9 a.m. y por 24 horas)





Teusaquillo



La Soledad: De la calle 34 a la calle 45 y de carrera 19 a la carrera 30 (Desde las 9 a.m. y por 24 horas)





Chapinero



Bosque Calderón: De la Calle 45 a la Calle 59 y de carrera 7 a la carrera 1 (Desde las 9 a.m. y por 24 horas)





Bosa



Los Naranjos, Carlos Albán, Laureles, Antonia Santos, San Pablo, Jiménez de Quesada, Palestina, Humberto Valencia, Islandia, Maryland, Hospital Bosa II nivel: Calle 75 Sur a calle 69 Sur entre carrera 95 y transversal 78 (Desde las 10 a.m, y por 24 horas).





Kennedy



Paraíso, Patio Bonito, Dindalito, El Jazmín, Los Almendros, Las Acacias, Las Acacias Rural, Galán Rural: Calle 38 Sur a calle 43 Sur entre carrera 89 a 117 (Desde las 10 a.m, y por 24 horas).





Suba



San José del Prado, Santa Helena, El Plan, Atenas, Iberia: Calle 134 a la calle 153 entre

carrera 54 a la avenida carrera 72 (Desde las 10 a.m, y por 24 horas).





Usaquén



Country Club, La Calleja: Avenida carrera 15 a la avenida carrera 45 entre calle 127 a la calle 134 (Desde las 10 a.m, y por 24 horas).

BOGOTÁ