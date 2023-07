El Acueducto de Bogotá ha anunciado una serie de cortes de agua programados para el jueves 27 de julio de 2023, que afectarán a diversas localidades y barrios de la capital debido a trabajos de mantenimiento y mejoramiento en la red.

En la localidad de Usaquén, los barrios San Cristóbal Norte y Santa Teresa verán interrumpido su servicio desde las 10 a.m. y por 24 horas debido a la instalación de un macromedidor. Los cortes afectarán desde la carrera 8A hasta la carrera 9, y desde la calle 163A hasta la calle 170.

En la misma localidad, los barrios Barrancas Norte y San Cristóbal Norte también tendrán cortes desde las 10 a.m. y durante 24 horas por la instalación de un macromedidor. Se afectará desde la carrera 7 hasta la carrera 9, y desde la calle 158 hasta la calle 163A.

En Suba, los barrios Estoril y Pasadena también se hará una pausa en el suministro desde las 10 a.m. y durante 24 horas debido a empates en las redes de acueducto. Los cortes serán desde la carrera 45 hasta la carrera 53, y desde la calle 100 hasta la calle 111.

En Engativá, el barrio Laurel experimentará cortes desde las 9 a.m. y por 24 horas gracias a empates en las redes de acueducto. El área afectada será desde la calle 63 hasta la calle 72, y desde la carrera 70 hasta la carrera 72.

Los cortes de agua programados para este 27 de julio. Foto: Acueducto de Bogotá / iStock

Igualmente, en La Candelaria, los barrios Egipto y Belén tendrán cortes desde las 7 a.m. y durante 28 horas por un cambio de medidor. Estos afectarán desde la carrera 3 Este hasta la carrera 1A, y desde la calle 3C hasta la calle 12F.



En Puente Aranda, el barrio Pensilvania no tendrá suministro de agua desde las 7 a.m. y por 28 horas debido a empates en las redes de acueducto. Los cortes serán desde la carrera 30 hasta la carrera 36, y desde la calle 6 hasta la calle 13.



En la misma localidad, los barrios Industrial Centenario y El Ejido también tendrán cortes desde las 7 a.m. y durante 28 horas por un cambio de válvula. Se afectará desde la carrera 36 hasta la carrera 50, y desde la avenida calle 9 (avenida Américas) hasta la avenida calle 13.



Lo mismo pasará en Fontibón, en el barrio Granjas de Techo, desde las 7 a.m. y durante 28 horas debido a empates en las redes de acueducto. Los cortes serán desde la avenida calle 13 hasta la avenida calle 22, y desde la avenida carrera 68 hasta la carrera 68D.

Además, los barrios Santa Cecilia, Capellanía y Modelia experimentarán una pausa en su suministro desde las 7 a.m. y por 28 horas debido a empates en las redes de acueducto. El área implicada será desde la avenida calle 24 hasta la avenida calle 26, y desde la transversal 73A hasta la avenida carrera 86.



Los barrios Ciudad Tintal, Tintala, Centro Comercial El Tintal y Tintal, de Kennedy, tendrán cortes desde las 10 a.m. y durante 24 horas por mantenimiento preventivo. Estos afectarán desde la calle 6 hasta la calle 6D, y desde la carrera 86 hasta la carrera 96.

En Tunjuelito, el barrio Samore tampoco contará con agua desde las 10 a.m. y por 24 horas debido a empates en las redes de acueducto. El área afectada será desde la carrera 31 hasta la carrera 28, y desde la calle 48C Sur hasta la calle 47B Sur.



En Rafael Uribe Uribe, los territorios de Marruecos, Diana Turbay, San Agustín, Picota Oriental, Diana Turbay-Arrayanes, Los Arrayanes II, Diana Turbay Cultivos, La Picota y Palermo Sur tendrán cortes desde las 10 a.m. y durante 24 horas por la instalación de accesorios. Los cortes afectarán desde la calle 56D Sur hasta la calle 59 Sur, y desde la calle 57B Sur hasta la calle 53 Sur.



Asimismo, en Soacha, los barrios Nogal y el Centro Comercial Mercurio sufrirán cortes desde las 9 a.m. y durante 24 horas debido a empates en las redes de acueducto. Serán desde la calle 21 hasta la calle 33 (avenida Potrero Grande), y desde la Diagonal 4 hasta la Diagonal 19.

En Ciudad Bolívar y Soacha (Santo Domingo), varios barrios experimentarán cortes desde las 10 a.m. y por 22 horas por la instalación de válvulas. Los territorios que no contarán con agua incluyen la calle 69F Sur hasta la calle 56 Sur, y desde la transversal 34C hasta la carrera 70C. Así como desde la calle 13 hasta la calle 4, y desde la transversal 19 Este (carrera 14B Este) hasta la transversal 9 Este.



En Kennedy, los barrios El Paraíso Bosa, El Paraíso, Ciudad de Cali, Los Almendros, El Jazmín, Las Acacias, Galán Rural, Dindalito, Las Acacias Rural tendrán cortes desde las 10 a.m. y durante 24 horas por empates en las redes de acueducto. Estos afectarán desde la avenida calle 38A Sur hasta la calle 43 Sur, y desde la carrera 89B hasta la Transversal 110.



En la misma localidad, los barrios Hipotecho, Hipotecho Sur, Hipotecho Occidental, Provivienda y Provivienda Oriental tampoco contarán con agua desde la 1 p.m. y por 27 horas para la verificación de un macromedidor. El área afectada será desde la calle 6 hasta la avenida Primera de Mayo (calle 26 sur), y desde la avenida Boyacá hasta la carrera 68.

VALERIA CASTRO VALENCIA

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la página web de la Acueducto de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.