Este sábado 20 de agosto, algunos barrios y localidades de Bogotá verán suspendido el servicio de agua. La compañía a cargo anunció hace unas horas quienes serán los afectados.



Buscando proveer un mejor servicio, La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la capital hará trabajos de reparación y mantenimiento en tuberías afectadas anteriormente.



El objetivo es minimizar daños y asegurar el suministro adecuado del líquido. Para realizar estas labores, es necesario interrumpir el flujo de agua por unas horas.



El fin de semana empezará con cortes en la localidad de Usaquén, al norte de la ciudad. Las áreas afectadas serán las de Country Club, La Calleja y otras zonas aledañas.



También en esta misma localidad, estará suspendido el servicio de la carrera 19 a la carrera 21 entre la la Calle 127B a la Calle 131.



Esta interrupción durará 24 horas y empezará desde las 8 de la mañana del sábado hasta las 8 pm de ese mismo día.



La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB anunció que en estas zonas estará realizando labores de empate en la red del acueducto que conecta y lleva agua a todo el sector.

Pico y placa

Adicional a los cortes, este sábado en Bogotá podrán circular libremente los vehículos particulares. Aquellos que tengan carga de más de 20 años de edad tendrán restricciones: no podrán salir los terminados en 0, 2, 4, 6 y 8.



Los taxis, automóviles que ofrecen servicio público, también tendrán medidas. Los terminados en 9 y 0 no circularán en la capital este sábado 20 de agosto.



El horario para el pico y placa empieza a las 5:30 am para taxis y transporte especial. Finalmente, la restricción acaba a las 9:00 pm.

