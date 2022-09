La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informó los cortes de agua para este jueves, programados para realizar el mantenimiento de redes. Se realizarán en ocho localidades de la ciudad y tienen como objetivo adelantar obras de mantenimiento en redes.

Voceros de la empresa señalaron que el objetivo es minimizar y prevenir daños mayores de las tuberías, que obliguen a cortes más prolongados. De ahí la necesidad de realizar la suspensión temporal.

La empresa recomendó que las personas afectadas por el corte del servicio almacenen en los tanques suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión. Si almacena agua en vasijas, manténgalas tapadas y consúmala antes de 24 horas.



Además, pidió que se mantengan en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros). Asimismo, hay que lavar los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año.



Estos son los barrios y las localidades donde se verá afectado el servicio:



Suba

La Carolina de Suba, Nueva Tibabuyes, Tibabuyes, La Gaitana Oriental, La Gaitana. De la Avenida Carrera 118 a la Carrera 129, entre la Calle 126A hasta la Calle 141. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas, debido a desvío redes acueducto.



Usaquén

Country Club, La Calleja, de la Carrera 15 a la Carrera 16, entre la Calle 127 a la Calle 127C. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Engativá

Bolivia, de la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 100 a la Carrera 123. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas, debido a empates red acueducto.



Teusaquillo

Soledad, de la Calle 45 a la Calle 34, entre la Carrera 24 a la Carrera 30. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas, debido a empates red acueducto.



Chapinero

El Nogal, Bella Vista, de la Calle 70 a la Calle 92, entre la Carrera 1 a la Carrera 7. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas, debido a cambio de accesorio red acueducto.



Puente Aranda

Bosque Izquierdo, de la Carrera 60A hasta la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas, debido a empates refuerzo red acueducto.



Fontibón

Granjas de Techo, de la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido empates red acueducto.

Capellanía. De la Calle 22A hasta la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 72 a la Transversal 73A. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas., debido a empates red acueducto.



Ciudad Bolívar

Compartir, de la Carrera 18U hasta la Transversal 19A, entre la Diagonal 64 Bis A Sur a la Calle 68C Bis Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas, debido a mantenimiento preventivo.



ELTIEMPO.COM