La Empresa de Acueducto y Alcantarillado informó que para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios de la ciudad, en especial en la actual coyuntura de emergencia que vive el país por el COVID-19, realizará obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores entre el 13 al 17 de diciembre de 2021.



Cortes de la semana

Miércoles 15 de diciembre de 2021

Suba

Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San José del Prado.

De la Carrera 45 a la Carrera 56A, entre la Calle 129 a la Calle 138.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Usaquén

Usaquén, Santa Ana.

De la Carrera 2 a la Carrera 7, entre la Calle 108 a la Calle 121.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Engativá

Villas de Granada y Garcés Navas.

De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 111 a la Carrera 123.

09:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Kennedy

San Eusebio y Torremolinos.

De la Calle 19 Sur a la Avenida Calle 25 Sur (Avenida Primera de Mayo), entre la Carrera 51A hasta la Transversal 53A (Avenida del Ferrocarril).

08:00 a.m.

24 horas

Taponamiento red acueducto



Kennedy

Marsella

De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 68G a la Carrera 72 o Avenida Boyacá.

07:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Puente Aranda

Comuneros

De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 8 Sur a la Avenida Calle 6.

07:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Rafael Uribe Uribe

Inglés y Claret

De la Diagonal 40 Sur a la Calle 47 Sur, entre la Carrera 25A hasta la Carrera 33.

07:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



San Cristóbal

San Blas, Sur América, Cordoba y Bello Horizonte.

De la Calle 13 Sur a la Calle 34A Sur, entre la Carrera 5A hasta la Carrera 10C Este.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



San Cristóbal

Canada Güira y La Gloria Occidental.

De la Calle 42B Sur a la Calle 48D Sur, entre la Carrera 1 a la Carrera 4 Este.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Kennedy

El Sinai

De la Calle 43 Sur a la Calle 45 Sur, entre la Carrera 78H a la Carrera 79.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Jueves 16 de diciembre de 2021

Usaquén

Country Club, La Calleja.

De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 127 a la Calle 134.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Suba

Tibabuyes, Pinos de Lombardía, Rincón de Santa Inés, Sabana de Tibabuyes Norte.

De la Carrera 104 a la Carrera 138D, entre la Calle 145 a la Calle 157B.

08:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Chapinero

Los Rosales.

De la Calle 70 a la Calle 85, entre la Carrera 7 a la Carrera 2 Este.

09:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Usme

La Esperanza y La Esmeralda.

De la Calle 98 Sur a la Calle 104 Sur, entre la Carrera 2 a la Carrera 7.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Kennedy

Ciudad Kennedy Central.

De la Carrera 79 a la Transversal 78I, entre la Calle 42B Sur a la Calle 43 Sur.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto

Viernes 17 de diciembre de 2021

San Cristóbal

Santa Inés, Sagrada Familia y San Vicente Sur Oriental.

De la Calle 37 Sur a la Calle 17 Sur, entre la Carrera 13A Este a la Transversal 1.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

